VaiOnline
Tortolì.
30 maggio 2026 alle 00:22

Grifone al capolinea «Grande successo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinque giorni di attività, 42 ore di volo, 68 uscite. Simulazioni di missioni in scenari montani e impervi. Si è conclusa “Grifone 2026”, una delle più importanti esercitazioni internazionali e interforze di search and rescue organizzata dall’Aeronautica Militare. Cinquecento le persone impegnate nelle operazioni. In prima linea mezzi e personale di aeronautica, esercito, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, vigili del fuoco, polizia e una componente della forza aerea spagnola. Con supporto a terra del 118, della Protezione civile e della Croce rossa.

Base operativa dell’esercitazione è stata l'aeroporto di Tortolì. L’addestramento ha consentito di consolidare interoperabilità, capacità di pianificazione e rapidità di intervento nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Soddisfazione è stata espressa dal generale di Brigata aerea dell’Aeronautica militare, Daniele Donati: «L’attività ha avuto un ottimo successo superando le aspettative, ben organizzata dall’aeronautica militare insieme agli altri corpi partecipanti. Ci ha permesso di incrementare ulteriormente la capacità di soccorso in favore della popolazione, un compito che l’aeronautica svolge ogni giorno attraverso i propri centri Sar». Positivo il giudizio di Riccardo Falchi, amministratore unico Aliarbatax: «Siamo orgogliosi di aver ospitato Grifone. La riuscita dimostra concretamente le nostre capacità logistiche». Al briefing conclusivo ha partecipato anche il prefetto di Nuoro Alessandra Nigro, che l'ha definita una “best practice”. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

L’ira delle imprese del sudovest: «Cantiere giusto, tempi sbagliati»

Il timore di una stagione turistica tra code e disagi Albergatori e operatori: «A rischio l’immagine del territorio»  
Ivan Murgana
Opposizione all’attacco dopo l’ultimatum del vettore: Giunta miope, emendamenti in manovra per azzerare l’imposta

Aerei, il centrodestra:  «Via la tassa d’imbarco»Todde: Ryanair ci ricatta

La presidente contro la compagnia: non ha mai offerto alcuna garanzia  
Roberto Murgia
Regione

Forestas, l’Anticorruzione dichiara nulla la nomina dell’amministratore unico

Salvatore Piras era in una società che ha ricevuto fondi pubblici 
Enrico Fresu
Sassari.

Aou, lavoratori in piazza

Emanuele Floris RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Dolianova torna al voto,  Cabboi contro Piras nel feudo del centrodestra

Il sindaco a caccia del terzo mandato Ma il centrosinistra si è ricompattato 
Carla Zizi
Infrastrutture

«Nell’Isola cantieri per cinque miliardi»

Salvini a Porto Torres promette il rilancio dello scalo marittimo 
Mariangela Pala