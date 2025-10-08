VaiOnline
Barbagia.
09 ottobre 2025 alle 00:38

Grido di dolore dai paesi colabrodo 

Crisi idrica, i sindaci invocano interventi sulle condotte vecchie e logore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lavori in corso, rotture improvvise, rattoppi. E paesi colabrodo. È questa la condizione di numerose realtà del centro Sardegna ormai rassegnate a una carenza d'acqua e a imprevisti senza fine.

Cantieri

Oliena attende da tempo alcuni interventi programmati per cui era previsto un ordine di priorità. «I lavori in programma sono diversi, ma in ritardo - dice il sindaco Bastiano Congiu -. Principalmente riguardano il rifacimento di alcune condotte nel centro storico e il ripristino dei serbatoi, oltre al potenziamento di alcune pompe nella zona di Su Gologone. Le perdite continuano, ma c'è stato un leggero miglioramento». A Orgosolo la situazione cambia di poco, tra un'interruzione e l'altra: giusto ieri i disservizi hanno riguardato le scuole elementari e alcune abitazioni nei dintorni. L'intervento da parte dei tecnici di Abbanoa è stato immediato. Fonni non ride. «Servirebbero lavori sulle reti cittadine, per cui abbiamo una certa urgenza, ma ancora non abbiamo grosse novità - dice la sindaca Daniela Falconi -. Rispetto a prima, siamo soddisfatti della rapidità con cui si sta intervenendo (prima si impiegavano giorni o mesi, ora intervengono in giornata o a distanza di 24 ore circa). Martedì c'è stata una perdita vicino alle scuole, abbiamo dovuto chiudere. Bisognerebbe migliorare la comunicazione sui lavori, in maniera tale da riuscire a organizzarsi. E servirebbe un piano per rifare le reti in tutti i paesi».

«Tranquilli»

Si lavora sulla condotta adduttrice a Mamoiada e «si sta procedendo come da programma. Al momento nessuna criticità. In ordinario, stanno effettuando due riparazioni all'interno del perimetro urbano, una in via Oristano e l'altra vicino al parco di Sae Carrai», afferma il primo cittadino Luciano Barone. A Oniferi , Ottana e Galtellì tutto regolare dopo un'estate di alti e bassi.

Ennesimi guasti

A Orani disservizi nei giorni scorsi a seguito di alcuni lavori legati alla fibra che hanno portato alla rottura di un tubo. Il danno è stato riparato entro due ore. «Quest'estate è stata migliore rispetto alle precedenti, anche in merito alla condotta di Sas Tancas, per cui attendiamo il grosso intervento promesso», dichiara il sindaco Marco Ziranu. Sempre per Sas Tancas, a Sarule «sono previsti degli interventi di riparazione - dice il sindaco Maurizio Sirca -. Dovrebbero cominciare a breve, post periodo estivo. Per far fronte ai disservizi da Abbanoa sono abbastanza puntuali, riparano per tempo». A Orotelli si è passati dai problemi legati alla rete idrica a quelli della rete fognaria. «Ogni tanto abbiamo qualche perdita d'acqua che viene riparata nell'immediato, l'ultima una settimana fa - dice il sindaco Tonino Bosu -. Siamo in attesa dei lavori per dei problemi legati alle fognature, in paese l'odore è forte. Il sopralluogo è stato fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 