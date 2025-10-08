Grido di dolore dai paesi colabrodo 

Lavori in corso, rotture improvvise, rattoppi. E paesi colabrodo. È questa la condizione di numerose realtà del centro Sardegna ormai rassegnate a una carenza d'acqua e a imprevisti senza fine.

Oliena attende da tempo alcuni interventi programmati per cui era previsto un ordine di priorità. «I lavori in programma sono diversi, ma in ritardo - dice il sindaco Bastiano Congiu -. Principalmente riguardano il rifacimento di alcune condotte nel centro storico e il ripristino dei serbatoi, oltre al potenziamento di alcune pompe nella zona di Su Gologone. Le perdite continuano, ma c'è stato un leggero miglioramento». A Orgosolo la situazione cambia di poco, tra un'interruzione e l'altra: giusto ieri i disservizi hanno riguardato le scuole elementari e alcune abitazioni nei dintorni. L'intervento da parte dei tecnici di Abbanoa è stato immediato. Fonni non ride. «Servirebbero lavori sulle reti cittadine, per cui abbiamo una certa urgenza, ma ancora non abbiamo grosse novità - dice la sindaca Daniela Falconi -. Rispetto a prima, siamo soddisfatti della rapidità con cui si sta intervenendo (prima si impiegavano giorni o mesi, ora intervengono in giornata o a distanza di 24 ore circa). Martedì c'è stata una perdita vicino alle scuole, abbiamo dovuto chiudere. Bisognerebbe migliorare la comunicazione sui lavori, in maniera tale da riuscire a organizzarsi. E servirebbe un piano per rifare le reti in tutti i paesi».

Si lavora sulla condotta adduttrice a Mamoiada e «si sta procedendo come da programma. Al momento nessuna criticità. In ordinario, stanno effettuando due riparazioni all'interno del perimetro urbano, una in via Oristano e l'altra vicino al parco di Sae Carrai», afferma il primo cittadino Luciano Barone. A Oniferi , Ottana e Galtellì tutto regolare dopo un'estate di alti e bassi.

A Orani disservizi nei giorni scorsi a seguito di alcuni lavori legati alla fibra che hanno portato alla rottura di un tubo. Il danno è stato riparato entro due ore. «Quest'estate è stata migliore rispetto alle precedenti, anche in merito alla condotta di Sas Tancas, per cui attendiamo il grosso intervento promesso», dichiara il sindaco Marco Ziranu. Sempre per Sas Tancas, a Sarule «sono previsti degli interventi di riparazione - dice il sindaco Maurizio Sirca -. Dovrebbero cominciare a breve, post periodo estivo. Per far fronte ai disservizi da Abbanoa sono abbastanza puntuali, riparano per tempo». A Orotelli si è passati dai problemi legati alla rete idrica a quelli della rete fognaria. «Ogni tanto abbiamo qualche perdita d'acqua che viene riparata nell'immediato, l'ultima una settimana fa - dice il sindaco Tonino Bosu -. Siamo in attesa dei lavori per dei problemi legati alle fognature, in paese l'odore è forte. Il sopralluogo è stato fatto».

