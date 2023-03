Greta occupa il ministero delle Finanze, la polizia la caccia 

Oslo. Instancabile oppositrice dei combustibili fossili, la svedese Greta Thunberg sta sostenendo da giorni, con tutto il proprio peso mediatico, la battaglia dei Sami in Norvegia contro le turbine eoliche che invadono i pascoli delle renne. Avvolta in una sciarpa e un cappello, una bandiera sami in mano, l’attivista è stata portata via a forza da due poliziotte mercoledì mattina mentre bloccava l’ingresso del ministero delle Finanze a Oslo in compagnia di una decina di attivisti, anch’essi allontanati.

Mobilitati da giovedì scorso, prima occupando e poi bloccando i ministeri, gli attivisti Sami chiedono la demolizione di due parchi eolici ancora in funzione a Fosen, nell’ovest del Paese, nonostante una sentenza del tribunale emessa da oltre 500 giorni ne abbia dichiarato l’illiceità. La Corte Suprema norvegese aveva stabilito nell’ottobre 2021 che i due parchi eolici violavano il diritto delle famiglie Sami di allevare le renne, senza rispettare il testo delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici. Ma la corte non si era pronunciata sulla sorte delle 151 turbine, che sono ancora in funzione. Con circa 100mila membri sparsi tra Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia, la popolazione Sami ha vissuto a lungo di pesca e di pastorizia semi-nomade delle renne. Gli allevatori sostengono che il rumore e la forma delle turbine spaventano i loro animali e ora promettono di «bloccare lo Stato» norvegese finché le turbine rimarranno al loro posto. A loro si è aggiunta da domenica Greta. «Continuerò a partecipare alle proteste», ha detto al quotidiano Verdens Gang, dopo essere stata allontanata dall’ingresso di un altro ministero, quello del Clima e dell’Ambiente. Né lei né gli altri attivisti sono stati arrestati. «Non possiamo usare la cosiddetta transizione climatica come copertura per il colonialismo - aveva spiegato lunedì al canale TV2 – Una transizione climatica che viola i diritti umani non è una transizione climatica degna di questo nome».

