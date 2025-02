Grendi, rotta verso i 200 anni di storia 

Avanti tutta verso un anniversario che in pochi possono festeggiare. Il gruppo Grendi, specializzato in trasporti marittimi e attivo da anni in Sardegna, tra Cagliari e Olbia, si avvicina ai 200 anni di storia da celebrare nel 2028 brindando a un crescita su tutti i fronti nel 2024: ricavi, personale e rotte internazionali aumentano e danno la spinta al piano di investimenti da 36 milioni di euro da completare entro il 2026.

Obiettivi

Eppure gli anni appena trascorsi e quelli avvenire non sono stati e non saranno certo facili. La crisi politico-internazionale, le nuove tasse volute da Bruxelles sulle emissioni delle grandi navi da trasporto e il caro petrolio rischiano di intaccare anche i bilanci più solidi. Ecco perché la strategia di Grendi sembra essere ben delineata.

«La crescita degli investimenti e l’aumento del personale hanno contribuito alla creazione di valore e confermano la volontà del Gruppo di trasformare in risultati concreti i progetti di sviluppo portati avanti in questi anni: dalla gestione armatoriale del nostro gruppo, che nel 2024 è ritornato armatore diretto con l’acquisto della nave Grendi Futura, allo sviluppo dei servizi internazionali verso il Nord Africa. Il nostro impegno per aumentare competitività ed efficienza è una via obbligata per affrontare le sfide sui costi che pesano oggi sul settore della logistica», ha affermato Antonio Musso, ad di Grendi.

I numeri

Nel mentre l’azienda ha fatto della Sardegna la sua casa. Il Porto Canale di Cagliari è diventato un nodo fondamentale, tanto da richiedere una concessione ventennale del terminal. Fanno da fondamenta i risultati dell’ultimo anno: fatturato in crescita del 20% e personale a +40%, a cui si aggiungono l’acquisto di infrastrutture a Olbia e lo sviluppo di servizi intermodali ferroviari nel terminal di Marina di Carrara. «Il rafforzamento degli investimenti non si limita alla sola ambizione di crescere», ha concluso Costanza Musso, ad di MA Grendi. «Sono stati realizzati molti progetti nel 2024 e sono ancora più numerosi quelli per il 2025 con nuovi clienti prestigiosi che ci affidano il trasporto e la distribuzione delle proprie merci. Il traguardo dei 200 anni si avvicina e consolida la logica alla base di tutti i progetti di questo Gruppo: ogni risorsa che aggiungiamo ci avvicina ad un futuro in cui cresciamo creando un impatto positivo duraturo con le persone e nei territori dove operiamo».

