Grendi raddoppia nella Zes 

Nell’Isola Grendi conta sui terminal di Olbia (diecimila metri quadri per il Nord) e di Cagliari (ottantamila per il traffico ro-ro e 145 mila per lo spazio del terminal internazionale Mito, che nel 2022 ha movimentato 57.670 Teu: un aumento record del 92% sul 2021). Non mancano gli ostacoli. Costanza Musso, amministratrice delegata Grendi e presidente di un’organizzazione di donne dello shipping, racconta: «Siamo attivi nel porto di Olbia dal marzo del 2021 e da allora lavoriamo solo con un generatore di energia elettrica. Due anni d’attesa sono un po’ troppi».

Le potenzialità di Cagliari, però, sono rivolte ai porti del Maghreb. L’azienda cerca di attirare nuovi clienti anche perché, da quando c’è la gestione del terminal internazionale Mito, diversi operatori sono interessati al Porto canale. «Il collegamento col Nord Africa», precisa Musso, «non è per il mercato sardo, limitato, ma è un’occasione da non perdere: da Cagliari in dieci ore si arriva a Tunisi o ad Annaba in Algeria, poco più di 150 miglia. Il progetto richiederà partnership e investimenti, ma vediamo l’attenzione di vettori che prima non consideravano il Porto canale».

Sarà inaugurato ad aprile nel porto canale di Cagliari il nuovo magazzino di diecimila metri quadrati del gruppo Grendi: è il primo investimento nella Zona economica speciale, vale dieci milioni di euro. L’ha annunciato l’amministratore delegato, Antonio Musso, nella conferenza stampa della Grendi ha presentato il bilancio e i progetti futuri. Conti lusinghieri: nel 2022 fatturato di 88 milioni di euro con un incremento del 133% rispetto al 2017. Nella Penisola i terminal dei porti sono saturi e Grendi scommette sull’Isola, che rappresenta il 50% dei volumi trasportati a Cagliari, Olbia e Porto Torres. È il secondo magazzino di Grendi a Cagliari e consentirà di sdoppiare le attività: «Ci sarà una specializzazione dei magazzini: uno per il food e l’altro per il non alimentare», spiega Antonio Musso che, con la sorella Costanza, ha un piano per i treni che trasportano 160mila tonnellate di argilla e sabbia silicea dalla Sardegna verso Modena. La destinazione è il distretto italiano delle piastrelle, con quattro treni alla settimana. Sottraggono dal traffico stradale più di venti camion al giorno.

Progetti per il Maghreb

La rete isolana

La svolta ecologica

Tra gli obiettivi del gruppo Grendi c’è anche la decarbonizzazione: ogni giorno più di quattrocento camion trasportano le merci da un capo all’altro dell’Isola. Nel progetto è compresa la trasformazione dei mezzi dalla termocombustione al sistema elettrico e sono già dieci i furgoni con questo tipo di propulsione. Ma l’idea di fondo è avvicinare lo scarico delle merci al punto finale: è stato scelto di stoccare le merci a Olbia, con un’importante riduzione dei chilometri percorsi sulla 131; la diminuzione delle merci su strada sarà di un milione e duecentomila chilometri, centomila al mese.

Le collaborazioni

Infine le possibili collaborazioni: rapporto sempre più stretto tra Grendi e Corsica Ferries, attiva solo nel trasporto passeggeri. «Per il Civitavecchia-Cagliari ci eravamo proposti per il traffico passeggeri e merci con Corsica Ferries», ricorda Antonio Musso, «poi le cose sono andate diversamente, ora in Sardegna ci sono ma vorrebbero fare qualcosa di più. Stiamo vagliando alcune sinergie. Non partecipazioni azionarie: vogliamo capire se ci possono essere azioni comuni per il trasporto merci in Corsica». Grendi ha esercitato l’opzione di acquisto della nave Rosa dei Venti, rivenduta a Corsica Ferries; il passaggio di consegne a maggio, dopo i cinque anni di noleggio.

La nuova holding

La Grendi è un’impresa familiare alla sesta generazione che punta sullo sviluppo manageriale. È stata creata una holding che coordini la strategia del gruppo ed eroghi i servizi alle controllate; il nuovo responsabile è Riccardo Stabellini, con esperienze nella logistica di Barilla, Number One, Italtrans. Sui nove membri del consiglio di amministrazione della holding, i consiglieri indipendenti contano per un terzo e la stessa quota riguarda la componente femminile.

