Grenadier, la magia  del contrabbasso 

Larry Grenadier è il grande protagonista della giornata di oggi a Nuoro Jazz: il contrabbassista americano terrà nel pomeriggio - dalle 15 alle 17 - la terza e ultima sessione della sua masterclass alla Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”, dove sono in corso da mercoledì (e fino a venerdì prossimo 1 settembre) i Seminari jazz. Poi, in serata, alle 21, sarà sul palco del Teatro San Giuseppe (gestito da Bocheteatro), per proporsi in concerto solo, per la prima volta in Italia, col suo strumento: uno degli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone del festival Nuoro Jazz.

A precedere quello di Larry Grenadier un altro concerto solistico è in programma invece allo Spazio Ilisso con inizio alle 18,30. Protagonista Eugenia Canale, giovane ed eclettica pianista, allieva in passato dei seminari nuoresi, che si muove con disinvoltura fra jazz e musica classica e contemporanea. Nato come produzione originale per Nuoro Jazz, “Metamorfosi” – questo il titolo del concerto – si presenta come un omaggio alla cultura del Mediterraneo partendo dalle radici della mitologia arcaica.

