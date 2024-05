Grenaches du monde Parigi conquistata dai Cannonau eroici 

Si chiude con un importante successo per i vini sardi l’edizione 2024 del Grenaches du monde, la grande competizione enologica internazionale che si è svolta a Parigi, lo scorso lunedì 13. In gara i vini prodotti nel mondo dalla numerosa famiglia dei vitigni Grenaches-Cannonau. Sei etichette isolane hanno conquistato la Gran Medaglia d’Oro (il massimo riconoscimento della competizione ) e sono le uniche andate alla compagine italiana in trasferta in Francia.

I risultati

La squadra italiana si è piazzata al terzo posto con 43 medaglie. Di queste 31 sono state conquistate dalla Sardegna. Ai vertici della classifica c’è la Spagna con un totale di 190 medaglie complessive. Mentre la Francia si deve accontentare di un secondo piazzamento con un bottino di 85 trofei. Enzo Scivetti, responsabile Italia del GdM non ha dubbi: «I risultati di questa edizione olimpica di Grenaches du monde 2024 sono stati straordinari con il Cannonau sardo assoluto protagonista dell'evento. Sei Gran Medaglie d'Oro e oltre trenta medaglie totali suggellano un riconoscimento di valore assoluto di cui sono orgogliosamente ambasciatore insieme alla squadra di giudici italiani di assoluto valore che nel contesto di una valutazione assolutamente alla cieca, ha saputo dimostrare anche l'eccellenza dei nostri degustatori». Scivetti ha poi aggiunto: «Una vetrina straordinaria per mettere in mostra le eccellenze enologiche italiane e in particolare sarde».

Gran Medaglia d’Oro

Anghelu Ruju, 2008 Sella&Mosca; Crekos, 2020 Doc Cannonau di Sardegna, Cantina Marco Demuru; Festa Noria, Cantina Santadi; L’ora grande, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, La Contralta; Scillaras, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Società Agricola Baccalamanza; Ajana, blend 2019 Igt, Ferruccio Deiana.

Medaglia d’Oro

Baione, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Cantina Trexenta; Cannonau Le Anfore di Elena Casadei, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Olianas; Dolia, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Cantina Dolianova; Don Salis 2022, Doc Cannonau di Sardegna, Cooperativa SPES; Fòla, 2020 Doc Cannonau di Sardegna Riserva, Siddùra; Helena, 2023 Doc Cannonau di Sardegna, Cantina Soci; Incantos, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Cantina Dolianova; Icorè, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Cantina Dorgali; Medeus, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Sella&Mosca; Pub Agricolo, 2020 Doc Cannonau di Sardegna, Azienda Agricola Dario Gungui; Redit 2019 Doc Cannonau di Sardegna Riserva, Cantina S.M. La Palma; Rei, 2020 Doc Cannonau di Sardegna Capo Ferrato, Cantina Castiadas; S’ena, 2021 Doc Cannonau Passito, Antonio Fronteddu Cantina Ziu Andrìa; Saeprus, 2021 bianco, Cantina Castiadas; Surrau Dosaggio zero, 2019 bianco, Surrau; Tuvara, 2019 Isola dei Nuraghi, Vitivinicola Alberto Loi; Ziu Pedru, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Giorgo Fara; Rosso Rossini, 2019 Isola dei Nuraghi, Tenute Rossini.

Medaglie d’Argento

Cannonau Riserva, 2021 Doc Cannonau di Sardegna Riserva Poderi Parpinello; San Costantino Cannonau di Sardegna Doc, 2022 Poderi Parpinello; Senes, 2020 Doc Cannonau di Sardegna Riserva, Cantina Argiolas; Dimonios, 2021 Doc Cannonau di Sardegna Riserva Sella&Mosca; Oliena Nepente, 2022 Doc Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena, F.lli Puddu; Quies, 2022 Provincia di Nuoro (IGT), Cantine Vedele; Sartiglia, 2022 Doc Cannonau di Sardegna, Azienda Contini.

