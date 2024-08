Gremio dei Viandanti, step finale prima della Faradda 

L’ultimo intregu prima della Faradda. È quello compiuto, ieri nella chiesa di Sant’Agostino, dal Gremio dei Viandanti nella giornata conclusiva, sulle tre previste, dedicate alla festa di Nostra Signora del Buon Cammino. Una cerimonia che funge da anticamera, per la comunità gremiale, alla Festha Manna e, come ogni anno, viene vissuta con grande partecipazione da chi fa parte della corporazione. Edificio sacro gremito durante la messa officiata dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Gianfranco Saba, il quale ha ricordato l’importanza del culto mariano per poi gestire, al termine della funzione, anche l’atto del passaggio della Bandiera - l’intregu - al nuovo obriere maggiore, colui che terrà il vessillo durante la Discesa dei Candelieri. A ricoprire la carica, dalla durata annuale, sarà Cristian Zedda che subentrerà a Alessandro Usai, entrambi interpreti ieri del tradizionale saluto al Santissimo e alla Vergine, fatto tre volte per ognuno dei simulacri sollevando e abbassando la Bandiera. Presente anche il sindaco Giuseppe Mascia che ha voluto così manifestare la vicinanza dell’amministrazione alle corporazioni e ai loro costumi, una prossimità confermata anche in altri eventi simili. Alla fine della liturgia, sia i Viandanti che i fedeli hanno raggiunto in corteo, preceduto dalla banda musicale, la sede del Gremio in centro storico dove è stata lasciato il drappo che lì rimarrà esposto fino alla Festha. Da precisare che la Bandiera usata nella Discesa sarà quella piccola come costume per ogni gremio cittadino.(e.fl.)

