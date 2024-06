Gremio dei Viandanti, omaggio al Beato Carlo Acutis 

Celebrato ieri sera il Corpus Domini dal Gremio dei Viandanti. Una ricorrenza preceduta, nella mattinata, da un’occasione speciale che ha avuto come sfondo la parrocchiale di Sant’Agostino. Dove gli associati si sono riuniti, insieme ai fedeli, per portare in corteo ed esporre sull’altare della chiesa la reliquia ex corpore del Beato Carlo Acutis. Il quindicenne lombardo deceduto nel 2006 a causa della leucemia e che sta ispirando centinaia di persone nel mondo con l’esempio di una esistenza, seppur breve, del tutto consacrata alla fede cattolica. Dopo la sua morte un miracolo a favore di un bambino malato venne riconosciuto dalla Chiesa come dovuto alla presenza di una reliquia di Carlo dando il via al processo di beatificazione concluso nel 2020 mentre quello di canonizzazione è in corso. E lo stesso Gremio dei Viandanti da tempo ha proposto Acutis ai giovani come modello di santità e, per questo motivo, ha ottenuto una sua reliquia di primo grado. Dopo l’esposizione è stata celebrata la messa da monsignor Gian Carlo Zichi, durante la quale sono stati usati due doni papali: la casula di Papa Francesco e il calice di Papa Benedetto. Ieri è avvenuta anche la Festa del sorteggio degli obrieri e del Giuramento dei gremianti, i tratti distintivi propri dell’antica appartenenza alla Confraria de Itria viva a Sassari dal 1477.

