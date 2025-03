Appuntamento alle 21 su Videolina per rivivere le emozioni della Sartiglia del Gremio dei Falegnami che ha richiamato, anche quest’anno, migliaia di persone a Oristano. Una storia antica, ricca di fascino, che viene rinnovata ogni anno con grande passione, su cui la prima televisione della Sardegna punta i suoi riflettori; una delle più antiche manifestazioni equestri che ancora si svolgono in area Mediterranea. Verranno proposte le fasi più importanti della giostra equestre: la corsa alla stella (19 quelle centrate su 86 discese) e le pariglie in via Mazzini. Commento di Giacomo Serreli con il contributo Katy Fiori e Tonino Falconi.

