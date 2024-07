Gremio degli autoferrotranvieri, oggi festa finale 

Il gremio più giovane festeggia il suo patrono, san Cristoforo. Gli autoferrotranvieri, corporazione inclusa nella Discesa dei candelieri dal 2021, conclude oggi le celebrazioni e sfilate per la città. La festa grande dell’associazione, come di consuetudine, si è tenuta nella terza domenica di luglio, in una giornata il cui primo appuntamento ha avuto luogo nella cattedrale di san Nicola con la messa officiata di mattina da padre Salvatore Sanna e animata dal coro “Lachesos” di Mores.

Al termine della liturgia l’importante momento, comune a ogni gremio, dell’intregu, ovvero l’investitura del nuovo obriere maggiore che, quest’anno, ha visto Antonio Oggiano subentrare a Carlo Gaspa. È stato il preludio alla celebrazione eucaristica officiata la sera in cattedrale e seguita dalla processione di tutti i gremi, ad accompagnare, con la partecipazione della banda “Giuseppe Verdi”, il simulacro di san Cristoforo Martire per le vie del centro sassarese. Un percorso che ha replicato, in formato maggiore, la piccola processione del sabato avvenuta dopo i vespri solenni. Stasera invece l’ultimo atto della festività degli autoferrotranvieri, sempre nel duomo di san Nicola, dove gli appartenenti alla corporazione si ritroveranno per la messa in onore dei gremianti defunti. ( e. f. )

