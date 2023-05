Greggi tappezzate dalle cavallette 

«Sono disperato – racconta – se fino allo scorso anno il danno era abnorme, oggi che siamo solamente a maggio, possiamo gridare alla tragedia. Le cavallette si stanno moltiplicando a dismisura, entrando anche nell’ovile e posandosi sulla lana delle pecore. Solo chi vive tutti i giorni ciò può realmente capire». La conferma arriva dalle immagini scattate dall’allevatore: la lana tappezzata dagli insetti, i bidoni del latte appena munto, un misto fra il bianco e i punti nerastri delle larve. Ultima spiaggia: vendere tutto e partire nella Penisola. «Sto pensando di stabilirmi altrove – prosegue Mureddu – e non è una frase fatta per creare clamore. Ho visitato delle aziende oltre Tirreno. I prezzi sono assurdi, ma non ho altra scelta per garantire un futuro migliore ai miei figli. Qua non c’è speranza. Noi allevatori dimenticati, i sindaci gli unici a lottare dinanzi ad una Regione che ha fallito».

Nella piana di Ottana, Giovanni Mureddu, allevatore 43enne di Fonni, ci è praticamente cresciuto: nel 1980 suo padre acquistò i primi ettari dell’azienda che oggi porta avanti supportato dal figlio Cosimo.

Ultima spiaggia

«Sono disperato – racconta – se fino allo scorso anno il danno era abnorme, oggi che siamo solamente a maggio, possiamo gridare alla tragedia. Le cavallette si stanno moltiplicando a dismisura, entrando anche nell’ovile e posandosi sulla lana delle pecore. Solo chi vive tutti i giorni ciò può realmente capire». La conferma arriva dalle immagini scattate dall’allevatore: la lana tappezzata dagli insetti, i bidoni del latte appena munto, un misto fra il bianco e i punti nerastri delle larve. Ultima spiaggia: vendere tutto e partire nella Penisola. «Sto pensando di stabilirmi altrove – prosegue Mureddu – e non è una frase fatta per creare clamore. Ho visitato delle aziende oltre Tirreno. I prezzi sono assurdi, ma non ho altra scelta per garantire un futuro migliore ai miei figli. Qua non c’è speranza. Noi allevatori dimenticati, i sindaci gli unici a lottare dinanzi ad una Regione che ha fallito».

Tosatura impossibile

Ulteriore problematica, l’impossibilità di tosare a giorni, visto il clima ancora instabile e a tratti autunnale: «Ho mietuto il primo fieno, cercando di salvare il salvabile – conclude Mureddu – mentre il trattore passava al setaccio, facevo fatica nel capire quale fosse la coltura e quali le colonie di insetti. Mai e poi mai, avrei immaginato di vedere un disastro simile».

Solidarietà arriva dal sindaco di Ottana, Franco Saba: «Giovanni e la sua famiglia sono parte integrante della nostra comunità e la vicinanza è totale. Saremo al loro fianco affinché desistano dall’idea di lasciare il paese». Così, Marco Denti, assessore comunale all’agricoltura: «Siamo esausti. Auspichiamo soluzioni più concrete per debellare l’emergenza, cosicché Giovanni e come lui tanti altri non lascino la piana».

Oggi alle 10, nell’assessorato di via Pessagno, si terrà una videoconferenza sul tema tra l’assessora dell’Agricoltura, Valeria Satta, il commissario di Laore, Gerolamo Solina, e i referenti della Fao collegati da Roma.

