SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
20 ottobre 2026 alle 00:47

Greggi di pecore in centro, allarme sicurezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«È molto grave che nel centro abitato circolino greggi di pecore liberi di sporcare, inquinare, distruggere il verde». La segnalazione arriva dalla borgata Santa Lucia, a Selargius, dove da settimane i residenti lamentano la presenza di un gregge che pascola indisturbato tra strade, marciapiedi e aree verdi.

A denunciare il problema è Riccardo Cioni, consigliere comunale di minoranza, che nel parlamentino di piazza Cellarium ha portato di recente lo sfogo di molti abitanti: «Non solo crea disordine ma soprattutto disagi alla viabilità, perché questi greggi si spostano in orari in cui la gente va al lavoro, o comunque di ritorno la sera».

Ma c'è un problema ancora più serio, «quello sanitario», dice. «Il rischio di punture di zecca, perché da quando sta circolando liberamente nel centro abitato, in particolare in borgata, sono aumentati anche il numero delle zecche che sono estremamente pericolose». Poi la richiesta: «chiedo che l’amministrazione intervenga, il sindaco in primis, perché c'è un'ordinanza sindacale da far rispettare. Che si facciano i controlli adeguati, e si trovi una soluzione perché questo problema non si ripeta più. È una questione di decoro, e di sicurezza per i nostri cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, a Monza è un incubo

Rossoblù travolti (4-0) dopo aver sprecato nel primo tempo 
l Nello sport
L’emergenza

«La Francia sta vivendo un autunno caldo,  ma non è il nuovo ’68»

Paolo Desogus, docente sardo alla Sorbona: «Le istanze dei giovani non hanno risposta» 
Massimiliano Rais
Lo scontro

Nuove opere ferme, Egas accusa l’Enel

L’ente regionale: senza elettricità l’acqua non arriva nelle case e le fogne non funzionano 
Alessandra Carta
La tragedia

Santadi, scontro in auto con il vicino di casa: muore un uomo di 56 anni

L’incidente a Barrua: la vittima è Luciano Pisanu. Il dolore di tutti 
Maria Grazia Peis Stefania Piredda
Intervista

Truzzu: «Due anni e mezzo sprecati»

Roberto Murgia
I conti

Manovra: bollette e famiglie le priorità

Due ore di vertice, la premier cauta sul contributo delle banche 