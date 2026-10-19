Greggi di pecore in centro, allarme sicurezza 

«È molto grave che nel centro abitato circolino greggi di pecore liberi di sporcare, inquinare, distruggere il verde». La segnalazione arriva dalla borgata Santa Lucia, a Selargius, dove da settimane i residenti lamentano la presenza di un gregge che pascola indisturbato tra strade, marciapiedi e aree verdi.

A denunciare il problema è Riccardo Cioni, consigliere comunale di minoranza, che nel parlamentino di piazza Cellarium ha portato di recente lo sfogo di molti abitanti: «Non solo crea disordine ma soprattutto disagi alla viabilità, perché questi greggi si spostano in orari in cui la gente va al lavoro, o comunque di ritorno la sera».

Ma c'è un problema ancora più serio, «quello sanitario», dice. «Il rischio di punture di zecca, perché da quando sta circolando liberamente nel centro abitato, in particolare in borgata, sono aumentati anche il numero delle zecche che sono estremamente pericolose». Poi la richiesta: «chiedo che l’amministrazione intervenga, il sindaco in primis, perché c'è un'ordinanza sindacale da far rispettare. Che si facciano i controlli adeguati, e si trovi una soluzione perché questo problema non si ripeta più. È una questione di decoro, e di sicurezza per i nostri cittadini».

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