Gregge tra le case, multato il pastore 

Per i residenti di via Porto Botte e via Caracalla sta diventando una scena quasi familiare: il suono di centinaia di campanelle anticipa l’arrivo di un gregge di pecore che più volte, nelle ultime settimane, ha attraversato piazze e strade nella zona ovest di Monserrato.

Il più delle volte causando rallentamenti al traffico e lasciandosi dietro sporcizia ed escrementi, anche nei giochi per bambini di via Caracalla. Secondo il sindaco Tomaso Locci non c’è comunque un problema sanitario. «Dopo il passaggio degli animali provvediamo immediatamente con le bonifiche, ma non è pensabile che la situazione continui. Abbiamo già identificato il proprietario del gregge, che è stato sanzionato dalla polizia locale, e informato l’Asl. Mi auguro sia stato compreso che non si può transitare nelle zone abitate e nelle aree frequentate dai bambini, se ricapiterà chiederemo agli enti preposti il sequestro del gregge».

