Gregge  sui binari,  traffico bloccato 

Dal pascolo direttamente sui binari. Ieri mattina un gregge ha bloccato il traffico ferroviario nelle vicinanze della stazione di Abbasanta. Qualche disagio ma fortunatamente le pecore, dopo diverse sollecitazioni e la sirena azionata ripetutamente, si sono allontanate.

L’imprevisto è accaduto ieri poco dopo l’alba: il treno delle 6.30, proveniente da Cagliari e diretto a Sassari, si è dovuto fermare prima della stazione di Abbasanta perché sui binari c’era un gregge incustodito. Le pecore se ne stavano ferme in mezzo alla strada ferrata: non appena il macchinista le ha notate, ha bloccato il convoglio e suonato ripetutamente la sirena per cercare di spaventare le pecore e farle allontanare. Non è stato semplice, gli animali continuavano a restare fermi sui binari e c’è voluta circa mezz’ora perché il treno potesse riprendere la sua marcia senza rischi. A passo d'uomo il convoglio è arrivato alla stazione di Abbasanta mentre le pecore si spostavano lentamente dal percorso. Tutto si è risolto senza problemi, anche se l’episodio di ieri mattina riaccende i riflettori sul problema degli animali incustoditi che spesso si avvicinano alle strade e ai binari.

