Un gregge di pecore a spasso in pieno centro urbano a Sestu. All’alba di ieri è passato da via Iglesias, via Vittorio Veneto, piazza Baden Powell e via Cagliari. Divisi i cittadini tra chi fa mancare la mancanza d’igiene e chi ricorda quando il passaggio di pecore anche in città era un fatto normale. Tuttavia si tratta di un reato. «Abbiamo provveduto con una sanzione per pascolo abusivo», spiega il capitano della polizia locale Giorgio Desogus.

