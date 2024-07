Gregge investito sulla Sp2, morte 14 pecore 

Ha cercato di frenare ma ormai era troppo tardi: le pecore si sono riversate di colpo dalla cunetta alla strada ed è stata una strage di animali. Un piccolo gregge è stato decimato ieri all’alba sulla Sp2 nel tratto fra Barega e Tanì: incolume il conducente della vettura che le ha travolte, un giovane che si recava a Carbonia per lavoro; morte invece quattordici pecore (su circa 30) che si trovavano in quel momento in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e successivamente anche il proprietario del gregge che ha ammesso le proprie responsabilità e si è subito messo a disposizione del conducente per rifondere i danni provocati all’auto. Il giovane era al volante di una Ford Kuga che non conduceva a velocità elevata. Ma quando il gregge gli si è parato di fronte all’improvviso, forse sbucato dalla cunetta di un campo vicino, l’uomo non ha potuto far altro che tentare di frenare. Ogni altra manovra sarebbe stata pericolosa: sterzare tutto a destra lo avrebbe esposto al rischio di finire fuori strada, tutto a sinistra di colpire i blocchi in cemento posti da qualche mese per separare i due sensi di marcia della quattro corsie. Il giovane, dunque, non ha riportato nemmeno un graffio, quattordici pecore travolte sono invece rimaste morte sull’asfalto. Sono state poi ritirate dal proprietario. (a. s.)

