Gregge di pecore pascola tra i palazzi 

Con l’arrivo dell’estate si ripresenta puntuale tra i palazzi del quartiere Le Serre: gironzola indisturbato tra auto e parchi, lasciando anche un ricordo – sgradito ai residenti – del proprio passaggio sotto casa. È il gregge di pecore che all’alba da giorni sveglia i residenti. «Fa sorridere che ci sia un bel cartello che ci invita, giustamente, a raccogliere le deiezioni di nostri cani, ma peccato che non sia chiaro chi, invece, debba raccogliere gli escrementi delle pecore che da qualche mattina lasciano il quartiere in condizioni pietose», afferma Silvana Serci che attraverso un video denuncia le condizioni in cui versano i marciapiedi della zona. «Com’è possibile che a Quartucciu si permetta alle pecore di far circolare le pecore nel centro abitato?», si domanda Sabrina Guglielmone. «È una situazione anomala», commenta Valerio Vizzi, «uscire all’alba per andare al lavoro e fare lo slalom tra pecore ed escrementi non è piacevole».

