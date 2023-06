Gregge al pascolo fra le case del quartiere di Su Planu. Un blitz, con tanto di fotografie pubblicate sui social, denunciato dai residenti della zona fra via Araolla e via Quasimodo. «Ormai abbiamo le pecore cittadine», uno dei commentio. A detta di un gruppo di residenti il gregge è stato avvistato dopo la mezzanotte e poi all’alba, «ma non è la prima volta che capita», dicono chiedendo l’intervento del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA