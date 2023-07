Gregge a spasso per la città, il sindaco scrive al prefetto 

«Il Comune faccia qualcosa, oltre a creare disagi e disordine, c’è il grave problema del maltrattamento delle pecore e del cane da guardia».

È l’appello lanciato all’amministrazione di Selargius da parte degli abitanti nel rione di Is Corrias, stufi di vedere il solito gregge che vaga incustodito fra le vie del centro abitato. «Assistiamo a scene strazianti», racconta Paola Sulis, «spesso diamo da mangiare e da bere al cane da guardia, ma per le pecore non possiamo fare tanto, alcune sono persino ferite», dice. «È possibile che non si possa fare niente?». Succede a Is Corrias, ma anche a Su Planu, e alcuni episodi vengono registrati anche in via Peretti, nella rotatoria davanti al Brotzu, con enormi disagi al traffico. «Il Comune deve trovare una soluzione una volta per tutte», chiede il capogruppo del Pd Omar Zaher, «si tratta di disordine pubblico, e oltretutto questi animali non possono essere trattati in questo modo».

Il sindaco Gigi Concu parla di «problema purtroppo noto, per il quale abbiamo più volte richiesto l’intervento degli enti competenti e interessato anche la Prefettura. Come amministrazione non possiamo ovviamente disporre il sequestro del gregge perché non è in nostro potere, solleciteremo chi di dovere affinché venga finalmente trovata una soluzione».

