Greg: «L’umorismo è una medicina» 

Claudio Gregori, in arte Greg, è uno di quegli artisti che vivono da sempre tra ironia e stile. Attore, comico, musicista, conduttore radio-tv e autore brillante, dal 1995 porta avanti un progetto artistico unico insieme a Max Paiella: il Duo Italia, che arriva domani, alle 21.30, al Lazzaretto di Cagliari, con “Due menti a confronto”, nell’ambito del Festival La Musica che gira intorno, organizzato da La via del Collegio. Concerto, parodia, delirio e teatro-canzone smontato. Greg, intanto, è pronto.

Greg, domani a Cagliari cosa si deve attende il pubblico?

«Venite a rilassarvi e a chiedervi: “ma come gli è venuto in mente di fare tutto questo?”. Sarete spiazzati. Accadranno cose assurde, e noi ci divertiremo un sacco».

Com’è nato il nome Duo Italia? Un ragionamento di marketing patriottico?

«Niente marketing, solo qualcosa di disturbante. Eravamo due amici con buon vino e chitarre, ci divertivamo a inanellare blues anni ’20, voci lamentose e arrangiamenti approssimativi. Un po’ nichilisti, alla Andy Kaufman. Ci chiamavamo anche Trio Italia, perché c’era un tastierista, e ogni volta ne sceglievamo uno che poi se ne andava. Siamo rimasti due ciarlatani che cercano di imbonire l’audience, con un nome retrò e un teatro-canzone di varie estrazioni geografiche, che poi “distruggiamo” con ironia.

A proposito di geografia, avete scelto brani greci, romeni, persino hawaiani. C’è una logica?

«Ci divertono e basta. Tutto ruota attorno all’acredine, una forza che tiene in piedi le persone. Versare bile su qualcosa dà senso alla vita. Quelle musiche slave, per esempio, ci danno l’idea di popolazioni sempre un po’ indigenti che però fanno festa finché campano. Girano, vorticano, con un’aria mesta. Ecco, ci piace quel contrasto».

È proprio un contrasto pensare al livore come una forza creativa.

«Sì, la gente si alimenta di rancore. In fila in auto, nei negozi, nei market, ovunque. È un tratto nazionale. A differenza dei francesi che scendono in piazza quando le cose non vanno, gli italiani si lamentano. Il rancore è nella nostra tradizione. Se resta solo tale, però, ti rode. Ma se lo usi come carburante creativo, può diventare qualcosa».

Questa forza creativa vi ha tenuto uniti dopo trent’anni. Qual è il segreto?

«L’amicizia. Ci piace ancora bere, mangiare e suonare insieme. Questo spettacolo nasce proprio così: due amici che si divertono e poi vogliono far divertire anche gli altri, senza limiti».

Come non si scivola nel trash?

«Il trash è quando imiti qualcosa di alto senza averne i mezzi. Poi c’è il “camp”, cioè il trash voluto, quello consapevole. Eseguiamo una vecchia canzone romana solo con le percussioni del corpo. Siamo consapevoli della deriva trash. Quando suoniamo brani di altre etnie cerchiamo di rispettare lo spirito, pur con il nostro tono canzonatorio».

In un mondo che giudica, è rivoluzionario voler far ridere senza lezioni di fondo?

«Sì. Facciamo trasparire il nostro pensiero, certo, ma senza morale finale. La nostra è una leggerezza che invita ad avere una mente aperta, senza superficialità, cercando di cogliere l’essenza delle cose. E senza dogmi, che Tv e media cercano sempre di inculcare».

Come si può ridere e far ridere anche in tempi difficili?

«L’umorismo è una medicina. Fa bene al corpo, all’anima, allo spirito. Non dipende dal contesto storico: è come l’acqua, sempre necessaria. L’arte non sottostà alla cronaca, altrimenti perde potenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA