Green deal, pacchetto rinviato 

Rinviato, ma non più a data da destinarsi. La Commissione europea corre contro il tempo per chiudere entro il 16 dicembre il pacchetto di sostegno all'automotive, limandone gli ultimi spigoli. A dominare la scena resta la revisione dello stop ai nuovi veicoli benzina e diesel dal 2035, uno dei capitoli più sensibili dell'intero Green deal. Una modifica che, nella visione del ministro Adolfo Urso a Bruxelles, dovrà essere «radicale ed efficace», in piena sintonia con la linea tracciata dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz - entrambi da mesi in trincea per difendere le rispettive case automobilistiche - preservando il ruolo di biofuel, e-fuel e, non ultimo, la sopravvivenza dell'ibrido.

Bruxelles puntava a svelare il pacchetto il 10 dicembre, ma il commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, ha gelato le attese annunciando uno slittamento «di alcune settimane» e lasciando persino intravedere un rinvio a gennaio.

Urso non ha usato giri di parole: «Non c'è più tempo da perdere per fermare l'invasione anomala e sleale della sovrapproduzione asiatica nel nostro continente».

