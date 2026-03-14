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Dopo gara.
15 marzo 2026 alle 00:28

Greco: «Una follìa questa partita» 

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Sassari. «Una follia questa gara», dice il tecnico Alfonso Greco quasi scuotendo la testa, «la squadra ha fatto una partita strepitosa e poi ci complichiamo la vita con queste disattenzioni, questa mancata percezione del pericolo in alcune situazioni, non so come chiamarle. Troppi i punti che lasciamo per strada. Noi per fare gol dobbiamo creare dieci occasioni, prendiamo una traversa, il portiere fa grandi interventi e poi prendiamo gol alla prima occasione. Non va bene buttare al vento così tanti punti per quello di buono che stanno facendo i ragazzi».

L'allenatore rossoblù guarda i lati positivi: «Bella la prestazione, bella la reazione, l'abbiamo preparata e giocata benissimo contro un'avversaria forte, ci abbiamo creduto sino alla fine, ma la stavamo compromettendo per superficialità. Per quello che facciamo durante la partita non ci possiamo permettere di prendere gol così, come accaduto anche a Carpi e contro l'Ascoli. Quando diciamo di essere più sporchi si intende proprio questo». E per quanto riguarda i cambi, spiega: «Ho cambiato Mastinu perché aveva i crampi, ma per gli altri non c'era necessità, perché stavamo continuando a creare».

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