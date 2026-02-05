Greco: Torres, nessun calcolo 

Sassari. La Torres si prepara ad affrontare un trittico di gare in otto giorni: domenica al “Vanni Sanna” arriva la Juventus Nex Gen nell’inusuale orario delle 12.30, giovedì c’è trasferta notturna ad Ascoli (inizio alle 20.30) e domenica 15 febbraio ancora una gara esterna, sul campo della Sambenedettese. Partite che metteranno a dura prova l’imbattibilità rossoblù, la più lunga tra le serie aperte del girone: otto partite. Obbligatorio ottenere almeno 4 punti.

Un passo alla volta

Naturalmente la squadra sassarese si concentra su una partita per volta. Per il tecnico Alfonso Greco «domenica affronteremo una squadra giovane ma forte, reduce dalla vittoria col Pineto e dunque in salute ed entusiasta. Le squadre Under 23 giocano e hanno un approccio propositivo, ma noi dovremo pensare solo alla nostra prestazione e fare bene. La posizione di classifica non ci permette di fare calcoli o di guardare l’avversario perché abbiamo l’obbligo di portare a casa i tre punti con chiunque se vogliamo uscire da questa situazione».

L’obiettivo è cercare il primo bis di vittorie della stagione: «La vittoria di Terni ci dà certezze e deve darci consapevolezza ma allo stesso tempo farci capire che dobbiamo stare sul pezzo 90 minuti e più, senza cali di tensione e con la fame di una squadra che in questo momento si deve salvare».

Scelte e variazioni

Da ieri la squadra sassarese si allena con la conformazione definitiva, quella assemblata dopo le operazioni di mercato. «Sorrentino e Baldi si sono integrati bene» sottolinea il tecnico, «Luciani è appena arrivato e per domenica valuterò, in base alle sue condizioni, l’impiego e il suo minutaggio. Abbiamo ancora qualche allenamento per capire e valutare».Sembra scontato l’impiego ancora da titolare per il difensore Baldi, mentre Sorrentino potrebbe anche giocare dal primo minuto al fianco di Diakite.

Ha poi scontato il turno di squalifica il regista Giorico, come ricorda l’allenatore: «Per noi è un giocatore molto importante, però sono molto contento anche delle prestazioni di Masala e Brentan. Chi sta subentrando lo sta facendo col fuoco dentro ed è quello di cui abbiamo bisogno». Giorico giocherà titolare. Da capire se al suo fianco ci sarà Mastinu o se il capitano verrà spostato sulla trequarti dietro i due attaccanti.

