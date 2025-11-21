Greco: Torres, avanti uniti 

Sassari. Settimana lunga per la Torres: nove giorni tra la gara casalinga contro il Perugia e quella a Livorno fissata per lunedì alle 20.30. Dopo l'esordio con pareggio contro gli umbri per 1-1, il tecnico Alfonso Greco punta al successo per accelerare la risalita dal penultimo posto. L'allenatore rossoblù evidenzia: «È uno scontro diretto, quindi una gara importantissima, uscire con un risultato positivo è un segnale importante, ma ormai sono tutte importantissime. Servono punti perché il distacco c'è e bisogna recuperare terreno. Bisogna fare punti dappertutto. A Livorno c'è tanto in palio non solo i tre punti». Il riferimento è al discorso vittoria che manca da 13 giornate: la Torres ha urgenza di sbloccarsi.

L'avversaria

Il Livorno ha 11 punti in classifica, 4 in più della Torres, e occupa il quintultimo posto, il più elevato della zona playout. Aperto il campionato con la vittoria sulla Ternana, poi ha espugnato il campo del Bra e quindi regolato la Sambenedettese tra le mura amiche per 2-1. È in casa che la squadra toscana ha dato il meglio: 8 punti, perché oltre alle due vittorie ci sono anche i pareggi contro Campobasso e Ravenna. Propone il terzultimo attacco del girone con 9 reti (la Torres è ultima con 6) e la terzultima difesa con ben 23 gol incassati (i rossoblù ne hanno presi 18). L'aspetto curioso è che il Livorno ha già realizzato 3 rigori, invece alla squadra sassarese non ne è stato concesso alcuno dopo 14 turni.

Il tecnico Greco osserva: «Livorno è una squadra in condizioni simili alle nostre, anche loro hanno cambiato allenatore la settimana scorsa e lottano per uscire dalla zona playout».

Lavoro a 360°

Come spiega l'allenatore rossoblù non c'è un aspetto particolare da curare: «Stiamo lavorando per alzare i livelli sotto tutti i punti di vista, chiaramente non si può pensare di risolvere tutto nel giro di pochi giorni, c'è sempre l'adattamento al nuovo metodo di allenamento e quindi ci vorrà un po' di tempo ma ci sono le partite di mezzo e quindi dobbiamo affrontarle nel modo giusto». L'atteggiamento è fondamentale per provare a tirarsi fuori dai guai: «L'ambiente sta cercando di compattarsi. Bisogna stare tutti uniti e allineati per raggiungere l'obiettivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA