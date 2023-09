Greco tiene alta la guardia:  «Vis Pesaro squadra ostica» 

Come il Cesena, sconfitto domenica 2-1, all’esordio stagionale in Serie C tra le mura amiche del “Nespoli”, pure la Vis Pesaro, avversaria domani dell’Olbia (ore 20.45) alla 2ª giornata di campionato, ha dalla sua, precedenti alla mano, il favore dei pronostici.

L’avversario

Ma non è l’unica cosa che accomuna romagnoli e marchigiani, nonostante i primi puntino al salto di categoria e i secondi a una salvezza tranquilla. «Ci attende una partita contro una squadra ostica, che viene da un risultato negativo ma immeritato contro la Spal», ha premesso ieri il tecnico dell’Olbia Leandro Greco presentando il match, che si giocherà allo stadio “Tubaldi” di Recanati per lavori in corso al “Benelli” di Pesaro. «È una squadra che non ti aspetta, anzi, ha l’atteggiamento di chi sa quello che vuole: contro la Spal è andata ad aggredire davanti l’avversario e si è difesa in maniera coraggiosa e solida. Vorrà fare punti, e a Ferrara, pur nella sconfitta, ha sfoderato una prestazione che gli dà consapevolezza: da parte nostra l’atteggiamento, rispetto al Cesena, cambierà, dunque, poco», avverte Greco. «L’approccio mentale sarà lo stesso, mentre sul piano tattico, giocando la Vis Pesaro col 3-5-2 e il play Valdifiori, dovremo adottare qualche accorgimento, ma troveremo situazioni similari a quelle di domenica».

La formazione

Questa mattina, dopo la rifinitura, i galluresi partiranno per le Marche: tutti disponibili tranne Boganini, per il quale, vista la gravità dell’infortunio (rottura del legamento crociato), la stagione è finita prima di iniziare. Una defezione che costringerà Greco, partito col 4-3-3, a rivedere i piani. Come si è potuto già notare col Cesena. «Qualcosa dovremo inventarci. La squadra ha le caratteristiche anche per il 4-4-2, ma Corti, che può fare la seconda come la prima punta, come ha sempre fatto, io lo sto provando da esterno, ruolo in cui può ritagliarsi minuti importanti», svela l’allenatore dei bianchi. Che sull’undici anti Vis Pesaro conclude così: «Mi riservo di decidere all’ultimo».

