Greco soddisfatto: «Ho visto la squadra che avevo in mente» 

Olbia. Qualcosa per l’Olbia è cambiato. In primis nel risultato, dato che mercoledì ha battuto la Fermana dopo tre sconfitte, ma anche nel gioco, se è vero che nel 2-1 in rimonta della 10ª giornata di Serie C Leandro Greco ha finalmente visto la squadra che ha in mente.

«Sono contento per i ragazzi perché so quanto pesava loro», ha esordito il tecnico dei bianchi riferendosi al lungo digiuno di punti interrotto al “Nespoli” grazie alle reti della premiata ditta D&D: Daniele Ragatzu, che ha sbagliato anche un rigore sull’1-1, e Daniele Dessena. «Mi è piaciuta la reazione allo svantaggio e, dopo il rigore sbagliato, ero convinto di poterla vincere: giusto che la squadra si prenda gli applausi, spero di regalare soddisfazioni a tutti e che la gente apprezzi».

Quanto alla svolta sul piano del gioco, Greco ha sottolineato: «Biancu si è alzato, una componente in più per Ragatzu. Quando parlo di struttura è perché devo far crescere gli altri, ma anche in funzione di Daniele, fulcro del nostro gioco: sì, con la Fermana ho visto la mia idea di squadra. Abbiamo giocato di più negli ultimi 30 metri, dove gli arrivano molti più palloni favorevoli e dove Daniele è devastante».

Intanto, l’ex Cagliari è al terzo centro stagionale e l’Olbia ha 11 punti in classifica. «Abbiamo fatto una grande gara: ho toccato più palloni perché la scelta del mister ha dato i suoi frutti», conferma Ragatzu. «La “chiamata” della curva dopo il gol mi ha dato un’emozione incredibile: loro sono la nostra forza ogni domenica». E lo saranno pure dopodomani in casa della Juventus Next Generation. Infine, Dessena. «Volevo ringraziare i dottori, i preparatori, il mister, la società, i ragazzi e la gente perché, anche se l’infortunio è stato abbastanza leggero, mi sono stati dietro», ha premesso. «Quanto alla partita, da un lato sono arrabbiato perché ci mancano dei punti, ma dall’altro sono strafelice per un risultato che la squadra si merita tutto: per ribaltarla dovevamo fare qualcosa in più, e l’abbiamo fatto».

