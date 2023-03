Greco soddisfatto: «Con questo spirito ci salviamo» 

Sassari. Il tecnico Alfonso Greco è fiducioso: «Secondo me con questo spirito raggiungiamo l’obiettivo. Gara difficile contro una squadra pericolosissima davanti. Abbiamo iniziato bene, poi dopo il gol ci siamo un po’ intimoriti ma i ragazzi hanno dimostrato carattere e potevamo anche vincere. Ho visto un bell’ambiente, tutto lo stadio ci ha spinto e anche questo aiuta». Riguardo le scelte tattiche «dovevamo partire con delle certezze perché non c’è tempo per provare. Saporiti secondo me come caratteristiche può fare l’esterno, ha gamba e sa attaccare gli spazi». E poi una battuta: «Gigi Scotto ha tre palle, oggi ha dimostrato che si carica la squadra nei momenti difficili. Ci è mancato non solo dal punto di vista tecnico ma anche come personalità, è da grande esempio agli altri». Il gol subito «non si può prendere, dobbiamo lavorarci. Si può fare meglio. Non dobbiamo guardare troppo gli altri risultati . L’importante è avere questo spirito e questa compattezza anche con l'ambiente. Così possiamo ottenere l'obiettivo».

L’autore del gol

Edoardo Saporiti commenta così la rete: «Sono contento, è il mio primo gol nel nostro stadio e ho voluto celebrarlo con la corsa sotto la Curva Nord anche perché i tifosi ci sostengono pure fuori casa. Adesso speriamo di conquistare qualche punto in più. Siamo stati bravi a reagire dopo il rigore sbagliato da loro, lo stadio ci ha aiutato». Nessun problema a giocare come esterno destro anziché da trequartista. « Sono a disposizione, col tecnico abbiamo provato in settimana e visto che andava bene ho giocato lì. Il punto muove la classifica, è un mattoncino da cui ripartire. Il rigore sbagliato è stata la scintilla che ha fatto scattare la reazione».

Clic mentale

Il centrocampista Francesco Urso spiega quando è cambiato il match: «Il clic mentale c’era stato già all’intervallo nello spogliatoio. Abbiamo dimostrato di volerla portare a casa, poi dopo il rigore che loro hanno sbagliato abbiamo preso in mano la gara». Non solo il pareggio, ma anche la prestazione è stata importante: «Abbiamo dato un segnale a noi e alla gente che era allo stadio, eravamo tutti un gruppo unico».