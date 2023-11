Greco sibillino: «Una sorpresa  nell’Olbia anti Lucchese» 

Olbia. Presentando la sfida con la Lucchese, in programma oggi al “Nespoli” (ore 14) per la 12ª giornata di Serie C, Leandro Greco ha annunciato: «Non ho ancora deciso la formazione: valuterò all’ultimo momento». Salvo poi svelare: «Ci sarà una sorpresa».

Con queste parole l’allenatore dell’Olbia, tornata al successo nel recupero col Pineto e proiettata verso la zona alta della classifica con 14 punti, ha concluso ieri la conferenza pre gara: lecito aspettarsi una novità importante nell’undici titolare che intanto, col rientro di Dessena dalla squalifica, può contare su una presenza pesante a centrocampo. Restano fuori i lungodegenti Boganini e Mordini, mentre Zanchetta potrebbe essere tra i convocati per il match con i toscani, reduci da 3 sconfitte di fila. Risultati che stanno facendo traballare l’ex Cagliari Giorgio Gorgone il quale, a dispetto della fiducia rinnovatagli alla vigilia dalla società, contro i bianchi si gioca la panchina (a favore, pare, dell’ex Olbia Roberto Occhiuzzi). «Ma non inganni il loro momento di difficoltà: affrontiamo un avversario tosto, tra quelli che giocano meglio a calcio nei tre gironi», avverte Greco: «Quando si disputano 5 partite in 2 settimane com’è capitato a noi qualcosa viene a mancare, ma abbiamo recuperato le energie fisiche e mentali. Ci faremo trovare pronti».

Quanto alla sorpresa, chissà che non si tratti di Mameli: il 18enne di proprietà del Cagliari potrebbe partire titolare accanto a Dessena.

La formazione

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Mameli, Dessena; Contini, Ragatzu, Biancu; Nanni. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA