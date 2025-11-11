VaiOnline
Serie C.
11 novembre 2025

«Greco salverà la Torres» 

Il presidente Udassi e il ds Colombino spiegano la svolta 

Sassari. «Dobbiamo stare tutti uniti per riprendere ad andare via dallo stadio col sorriso»: il presidente Stefano Udassi ha lanciato un appello durante la conferenza stampa di ieri mattina al Vanni Sanna. Il numero uno rossoblù e il direttore sportivo Andrea Colombino hanno fatto il punto sulla complicata situazione della Torres, che dopo l’esonero di Michele Pazienza ha richiamato Alfonso Greco, andato via pochi mesi fa, per «mantenere la categoria, che è l’unico obiettivo». Ieri pomeriggio Greco ha diretto il primo allenamento e oggi verrà presentato, o meglio ri-presentato alla stampa. Ecco gli argomenti trattati.

Mea culpa e lotta

Il presidente rossoblù ha ammesso: «C’era un progetto tecnico in cui credevamo parecchio. I dati dicono che non è andato bene. Abbiamo sbagliato? Ce ne prendiamo la responsabilità, io me ne prendo le responsabilità. Facciamo fatica a dormire la notte e portiamo anche il malumore nelle nostre famiglie. Quando ci siamo resi conto che non potevamo andare avanti in quella direzione abbiamo preso una decisione, che è stata sofferta, ma abbiamo il dovere morale e la responsabilità per fare di tutto e tirarci fuori da questa situazione».

Udassi ha invocato coesione: «Noi siamo qui per lottare perché c’è grandissimo senso di appartenenza in questa società e sentiamo le responsabilità. Questo è il momento di fare tutti quadrato per toglierci il prima possibile dalle difficoltà. È un appello che rivolgo a ciascuno, anche a tifoseria e mass media, dovremo lottare con unghie e denti per mantenere la categoria. Capiamo la delusione e la frustrazione dei tifosi, che però devono essere bravi a sostenerci come dimostrato tante volte».

La scelta di Greco

Il diesse Colombino ha spiegato: «Le valutazioni sono state fatte a 360 gradi. Ci siamo presi tempo per ragionare bene sull’allenatore e avere una scelta condivisa. A Pazienza abbiamo concesso tempo e l’esonero non è stato semplice. L’aspetto più importante è che Greco conosce l’ambiente e buona parte dei giocatori, il che ci dà il vantaggio di non perdere ulteriore tempo per l’assestamento con un nuovo allenatore. Abbiamo fiducia in lui e siamo sicuri ci toglierà da questa situazione».

Inoltre a suo dire «il gruppo storico è da salvaguardare, l’identità si è un po’ persa a livello tecnico ma adesso c’è una nuova pagina, bianca. È una squadra concepita per giocare col blocco 3-4 o 3-5, con Pazienza abbiamo ragionato su questo. Gli esterni ci sono anche tra i giovani, come Scheffer e Dumani che hanno potenziale. Certo, quando vai sui giovani ti assumi rischi, ma ci sono valori tecnici che speriamo vengano fuori». Sul mercato di gennaio «prima di pensarci dobbiamo recuperare la fiducia in qualche elemento chiave. Alcuni non stanno rendendo come dovrebbero, poi qualora qualcuno fosse scontento vedremo di sostituirlo».

Arbitraggi

Sollecitato sul Var, che dà sempre ragione agli avversari, il presidente Udassi (che è anche consigliere nel direttivo di Lega Pro) ha risposto: «Non fa parte del nostro modo di pensare fare del vittimismo o contestare gli arbitri. Diciamo che finora non siamo stati molto fortunati e ci auguriamo una maggiore attenzione, perché alcune decisioni non ci sono piaciute».

