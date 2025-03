Greco rilancia: «Questi ragazzi si rialzeranno» 

terni. Per il tecnico Alfonso Greco «abbiamo perso in casa di una squadra molto forte uno scontro diretto. Ora fa male ma dobbiamo essere bravi a metabolizzare il verdetto del campo e lavorare sugli errori per rialzarci subito». Quali sono stati gli errori, lo evidenzia subito dopo: «Siamo stati puniti su situazioni in cui generalmente non sbagliamo, come la marcatura in area o la risalita».

Riguardo la gestione dei cambi «siamo stati sfortunati, perché abbiamo preso il terzo gol proprio mentre Mastinu era pronto a entrare e questo ha un po’ scombussolato l’andamento e le scelte della partita. I tre cambi derivano da una preparazione della gara in condizioni particolari, con defezioni che ci hanno reso corti in alcuni ruoli ma soprattutto con tanti giocatori in campo che hanno iniziato la settimana con problemi di salute. Per questo abbiamo preferito tenere le finestre delle sostituzioni, ma all’ultimo la partita era già indirizzata e aveva poco senso cambiare tanto per cambiare».

L’allenatore mantiene il consueto equilibrio e l’abituale fiducia nel gruppo: «Sono sicuro che questi ragazzi reagiranno alla grande. Ho la fortuna di allenare dei grandi giocatori, che insieme fanno un grande gruppo: anche stavolta hanno dato tutto per regalare una gioia agli oltre 500 tifosi venuti dall’Isola, non ci siamo riusciti ma non credo che una sconfitta o una vittoria determinino la dimensione di una squadra quanto piuttosto la capacità di reagire subito».

L’attaccante

Per Manuel Fischnaller la squadra è riuscita «a partire bene e fare gol, poi ci siamo abbassati troppo e abbiamo lasciato il pallino del gioco agli avversari. È uscita la loro qualità nel palleggio, sono stati bravi a creare occasioni e a farci male. Nello spogliatoio ci sono rammarico e tanta delusione perché sapevamo che potevano metterli in difficoltà ma non siamo riusciti a farlo. Il campionato però non è finito, dobbiamo ripartire dopo questa batosta perché abbiamo bisogno di punti e si vedrà a fine campionato dove ci classificheremo». L’attaccante spiega cosa non ha funzionato: «Più di altre volte non siamo riusciti a fare pressing alto e loro sono stati bravi col palleggio a uscire, noi abbiamo riprovato a partire in contropiede e abbiamo avute due o tre occasioni mancando però l’ultimo guizzo».

