Greco: «Olbia, siamo sulla strada giusta» 

Olbia. Un passo avanti e uno indietro. «Ma solo nel risultato», sottolinea Leandro Greco. Presentando il recupero dell’8ª giornata di Serie C col Pineto, di scena oggi al “Nespoli” (ore 18.30), il tecnico dell’Olbia fa un balzo indietro.

Alla sconfitta con la Juventus Next Gen e alla vittoria con la Fermana. «Quella di domenica è stata una partita equilibrata, che solo gli episodi potevano decidere: la Juve è stata brava a farli girare dalla sua», spiega Greco. «La prestazione l’abbiamo fatta, le occasioni le abbiamo avute, anche per pareggiarla in dieci. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere quel risultato che avrebbe dato continuità dopo la Fermana, contro la quale ho percepito la volontà di incidere da parte dei ragazzi». Così, si riparte da un kappaò. «Continuiamo a lavorare sul dettaglio: abbiamo intrapreso un percorso che ci rende competitivi ma a livello individuale tutti possono dare di più affinché gli episodi girino a favore», aggiunge l’allenatore dei galluresi, che con 11 punti seguono in classifica a -3 il Pineto che verrà a Olbia senza il portiere titolare Tonti, squalificato. «Incide molto sugli equilibri di squadra», dice di lui Greco, «ma anche noi abbiamo le nostre assenze». I lungodegenti Boganini, Mordini e Zanchetta più Dessena per squalifica. «Pensiamo a fare la nostra prestazione: abbiamo tutto quello che serve per fare bene».

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Incerti, La Rosa, Biancu; Cavuoti, Nanni, Ragatzu. Allenatore Greco.

