Greco non dispera «Nessuna fretta» 

Sassari. «Abbiamo incontrato una squadra contro cui è difficile giocare, abbiamo deciso di farlo come al solito rischiando anche qualcosina e i tre dietro hanno dovuto fare un gran lavoro. Nel secondo tempo siamo stati più bravi a utilizzare gli esterni e a cercare l’ampiezza, i ragazzi non hanno mollato. Ripartiamo dai secondi 45 minuti». Così l’allenatore Alfonso Greco dopo la sconfitta col Mantova.

Secondo il tecnico la Torres «non poteva fare un match d’attesa, snaturandoci potevamo andare fuori giri. Ecco perché siamo rimasti uno contro uno pur rischiando qualcosa». Goglino, a segno, «sta crescendo nel modo di stare in campo, e i nuovi entrati hanno fatto bene. Avere lui, Varela e Guiebre che sanno saltare l’uomo è importante nel calcio d’oggi. Poi sapete che a me piace avere tanta qualità. Cosa manca? Se dobbiamo prendere qualcuno deve essere in grado di farci fare passi avanti. Non abbiamo fretta, stiamo valutando bene perché chi entra arriva in un gruppo solido».

Pato Goglino, autore della rete che ha fatto sperare nel pareggio, a sua volta è «molto contento per il gol, che dedico alla mia famiglia. Soprattutto a mia mamma, che in questo momento credo stia piangendo. Mi dispiace per la sconfitta ma sappiamo che abbiamo affrontato una squadra forte. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Cercherò di essere più protagonista in questa stagione». Sulla gara, «quando ci sono giocatori di qualità è chiaro che la velocità di gioco è più alta. Il mister ci dice di fare tocchi semplici quando abbiamo la palla dietro e di essere rapidi oltre la metà campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA