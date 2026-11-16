Il terzo posto non fa sbilanciare il tecnico Alfonso Greco: «Vittoria importantissima per la classifica, perché mettiamo altro fieno in cascina». Il riferimento è alla quota salvezza (40 punti, ma sono già 25...) intanto la Torres è terza. «Sono felice per il gruppo, la classifica fa piacere. Dà entusiasmo, ma restiamo coi piedi per terra e pensiamo alla prossima, una gara importante, perché arriva lo Spezia».

A Perugia è stata la gara che l'allenatore rossoblù si aspettava: «Sì, una partita difficile come avevo previsto, l'ambiente non era semplicissimo ma i ragazzi quando c'è stato da soffrire hanno sofferto. Chiaramente l'espulsione loro ha condizionato la partita perché sono rimasti in dieci. La abbiamo portata a casa dimostrando carattere enorme e grande maturità«.

Entra anche nel dettaglio delle prestazioni di alcuni giocatori: «Vorrei sottolineare la partita di Giorico, Masala e Carboni, difficile lasciar fuori qualcuno oggi. A prescindere dall'avversario, è una vittoria che certifica il gruppo. Zanandrea e Berto stanno bene, li ho sostituti perché erano ammoniti. Chi è subentrato ha fatto benissimo».

Alla domanda sui nervi tesi del Perugia, Alfonso Greco ha risposto così: «Non so il perché del nervosismo del Perugia, evidentemente ci sono altre cose, ma anche a me è sembrato eccessivo, ma io penso alla mia squadra».

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