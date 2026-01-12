Greco, matematica e filosofia: ripetizioni in parrocchia 

A Villa Panedda, il metodo gesuitico fa scuola sia nel metodo di insegnamento sia per la natura dell'iniziativa. Nella casa parrocchiale della basilica di San Simplicio, a febbraio parte il Progetto Carlo Iervolino, in memoria del compianto giovane olbiese. La mamma Bianca, dice il parroco don Antonio Tamponi, «ha preso il futuro del suo nome per un altro verso, per gli altri ragazzi, perché coloro che hanno mancanza di ausili o bisogno di un supporto per essere rimessi in cammino possano essere accolti, ascoltati e fare ripetizioni».

Con la donazione di materiali didattici e multimediali, il Progetto Carlo Iervolino, a poco più un anno dalla scomparsa del 45enne per una grave infezione malarica, consentirà a venti studenti delle scuole superiori il recupero del greco, della filosofia e della matematica. «Sarà una full immersion nelle materie, secondo il metodo gesuitico, per arrivare alla padronanza delle nozioni: imparare a memoria le parti essenziali della grammatica, dilatare il tempo dedicato all'apprendimento per facilitare la capacità mnesica», spiega don Tamponi. Nell’oratorio, donato nel 1989 dallo studioso Dionigi Panedda e ora completamente ristrutturato grazie alla generosità dei fedeli, a disposizione degli studenti tre maxischermi e lavagne multimediali per lo studio delle lingue.

