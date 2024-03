Greco: «Ma non è ancora fatta» 

Sassari. Sconfitta indolore quella di Gubbio. E anche immeritata, perché il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto dopo una gara con rare emozioni. Intanto ha vinto la Carrarese e si è portata a -8 dalla Torres ma è pur sempre un burrone a sole quattro giornate dal termine, anche se per la matematica occorrono comunque altri 5 punti, o un mezzo passo falso dei toscani. «L'importante è non credere che il secondo posto sia già sicuro e quindi non mantenere l'atteggiamento giusto», ha sottolineato il tecnico Alfonso Greco.

A Gubbio, contro la quinta forza del torneo, si è avuta la conferma della stanchezza di alcuni attaccanti, come Fischnaller, che non segna da quattro turni. Può starci dopo due mesi ad alto livello, così come non preoccupa la serata incerta del terzetto difensivo e una prestazione sottotono dell'esterno Zambataro.

Esperimenti e variazioni

Da un punto di vista tattico, con due muscolari a centrocampo come Masala e Lora, ci si aspettava un Mastinu sulla trequarti anziché a impostare spesso il gioco dietro la metàcampo. Forse sarebbe stato meglio accoppiare Masala con Cester per avere più qualità, ma è giusto anche fare qualche esperimento in vista dei playoff. Così come nelle restanti quattro gare bisogna mettere dentro il difensore Rosi per capire se è pronto, senza dimenticare le ottime prestazioni fornite da Siniega come braccetto di destra del terzetto della retroguardia. Non sarebbe male neppure vedere in azione Kujabi a centrocampo per verificarne l'utilità negli spareggi per la serie B.

Per la verità i primi venti minuti sono stati anche buoni, ma poi Mastinu è uscito per infortunio muscolare. Ha dieci giorni di tempo per recuperare: Torres-Fermana si gioca il 7 aprile. Qualora non ci riuscisse va comunque tenuto conto che rientra dalla squalifica Giorico, il miglior play della squadra sassarese.

Finale da gestire

Il compito del tecnico Greco è proprio quello di tenere alta la concentrazione e nel frattempo fare rifiatare chi è appannato, dare spazio a qualcuno dei rossoblù che ha giocato meno. Anche perché i playoff hanno un calendario compresso, dove si gioca due volte a settimana, quindi lo sforzo andrà distribuito almeno su 16-17 giocatori.

Ultima notazione: se oggi il Cesena batte il Pescara festeggia la promozione in serie B con quattro turni d'anticipo e un punteggio record per il girone B di 86 punti.

