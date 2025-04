Greco: «La Torres ad Ascoli per vincere» 

Sassari. «Ad Ascoli per vincere e consolidare il terzo posto». Ormai il tecnico Alfonso Greco è focalizzato sull'obiettivo immediato. Tre gare da giocare, con due vittorie la matematica conforta i rossoblù che viaggiano a +4 dalle inseguitrici Pescara e Arezzo. La prima vittoria può anche essere ottenuta ad Ascoli, squadra che a sua volta cerca il successo della salvezza aritmetica. I marchigiani sono a +6 dai playout e a -5 dai playoff. Certo, da una neo retrocessa ci si attendeva ben altro rendimento. Lo sottolinea anche l'allenatore Greco ma per invitare a non guardare troppo la classifica dell'avversaria: «Affrontiamo una squadra che è stata costruita per altri obiettivi, basta guardare solo il reparto offensivo».

Sfida di attaccanti

Per capire: il bomber Simone Corazza (11 reti finora, con 3 rigori) ha segnato anche in serie B con Alessandria e Novara; Francesco Forte, cresciuto nelle giovanili di Pisa e Inter, ha giocato anche in A col Venezia; Davide Marsura ha disputato più gare in serie B (Modena, Brescia, Livorno, Venezia e Pisa) che in serie C. I gol segnati però sono solo 35.

La Torres ha un Fischnaller implacabile: 12 reti senza rigori. E a proposito del suo elevato minutaggio, mister Greco ribatte: «Voi dite che dovrebbe riposare, ma in allenamento è quello che va più forte di tutti. Chiaro che devo portare tutti in forma per i playoff, e sono sicuro che Diakite, Nanni, Zamparo e Scotto potranno darci una mano, ma le scelte si fanno anche in base a quello che si vede in settimana».

Difesa più solida

La Torres ha incassato 30 gol, l'Ascoli 42. Nelle ultime quattro partite però per ben tre volte la porta marchigiana è rimasta inviolata. Se sia il segnale di una inversione di tendenza o solo una combinazione si vedrà domani. Intanto occhio a questo dato: nel secondo tempo la retroguardia ascolana è decisamente più vulnerabile: ha incassato ben 29 gol.

Nella difesa sassarese ritornano disponibili Idda e Mercadante, che hanno scontato la squalifica. Ha ripreso ad allenarsi pure Fabriani dopo l'uscita nel match di domenica in seguito ad affaticamento muscolare. «Ma senza una necessità è più prudente non forzare il rientro» spiega Greco.

Domani al “Del Duca” arbitra Di Reda di Molfetta.

