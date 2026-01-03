Greco è soddisfatto: «Vale più di tre punti» 

Pontedera. «Abbiamo vinto una partita che valeva più di tre punti», sottolinea il tecnico Alfonso Greco: «Ho detto ai ragazzi che iniziava un altro campionato fatto di 19 finali e loro hanno risposto con carattere. È un risultato che ci voleva perché in passato abbiamo raccolto meno di quanto prodotto e c’era il rischio di perdere fiducia. La prova è stata convincente anche per l’assenza di cartellini, ma preferirei prenderne qualcuno in più limitando le amnesie come quella in occasione del gol subito». Sull’ingresso della punta Bonin, che da tre mesi sembrava scomparso: «È rientrato dalla sosta con il giusto spirito e si è preso il suo spazio da solo. Alleno giocatori forti ma la situazione non ci permette di sperimentare o regalare qualcosa, anche se con la giusta attitudine in settimana ognuno potrà dimostrare di meritare una maglia».

Di Stefano

Non contento del primo gol in rossoblù, Lorenzo Di Stefano ha esagerato segnando una doppietta: «Aspettavo questo momento da quando sono approdato in questa città e sono felice di essermi sbloccato. L’abbraccio coi compagni sui tutti e 3 i gol è stato un senso di liberazione per il lavoro che facciamo settimana dopo settimana. Finalmente i frutti si iniziano a vedere. Era importante fare risultato e ci siamo riusciti». Sulla prima rete e sui compiti assegnati dal tecnico spiega: «Un gran gol, abbiamo provato più volte in allenamento quella situazione. Non era prevista la rovesciata ma la palla rimbalzando è rimasta lì. Il mister mi chiede tanto anche in fase difensiva disturbando. Ho avuto un po’ di problemi fisici a inizio stagione e c’è tanto da lavorare per ritrovare la forma». (g.m.)

