Greco è positivo: «Le inseguitrici sono più lontane» 

Sassari. «Abbiamo guadagnato un punto sulle inseguitrici Pescara e Vis Pesaro». Il tecnico Alfonso Greco preferisce andare al sodo: «Bene nel primo tempo, nel secondo volevamo spingere di più ma contro una squadra strutturata fisicamente e che sta lottando per non retrocedere abbiamo anche rischiato qualcosina». L’allenatore della squadra sassarese ricorda poi che «l’obiettivo è portare in condizione playoff più giocatori possibili».

Sui cambi fatti e su quelli non fatti Greco spiega: «Fischnaller dall’inizio sta tirando la carretta, ho anche pensato a un certo punto di toglierlo ma stavamo subendo fisicamente in mezzo al campo. Potevamo fare meglio nella costruzione mediano-mediano e cercare anche qualche giocata di prima, come discusso nell’intervallo. Mastinu l’ho tolto perché era già ammonito e si era un po’ innervosito, volevo preservarlo».

Zaccagno

Migliore in campo, l’estremo difensore parla dell’episodio che ha scatenato la rabbia del tecnico ospite: «Il rigore? Rao ha cercato di allargare il pallone, io ho preso la palla che gli è rimbalzata sullo stinco e infatti lui è caduto dopo, sullo slancio. Non c’era nessun rigore ed è stato bravo l’arbitro a vedere bene l’azione».

Sulla prova opaca della Torres il giocatore spiega: «Non dimentichiamoci l’orario particolare, a Chiavari abbiamo giocato di sera tardi e c’erano temperature diverse. A livello di gioco abbiamo fatto un passo indietro ma bisogna dare merito alla Spal, che è venuta a prenderci uomo contro uomo e ci ha preso sino all’area di rigore. Loro hanno corso molto, noi abbiamo cercato di impostare avevamo difficoltà».

Infine il chiarimento sulla piccola mischia che si è accesa nel secondo tempo: «Con l’infortunio di Fabriani il loro attaccante Molina ha continuato e questo ancora ci può stare, ma poi ad azione finita è arrivato Mignanelli che mi ha spinto e sputato in faccia. Incredibile, lì non ci ho visto più, ma l’arbitro ha visto solo la mia reazione e non il suo sputo».

