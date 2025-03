Greco è ottimista: «Momento difficile ma ne usciremo» 

Piancastagnaio. «Non so cosa sia successo esattamente, ma qualcosa ha interrotto il nostro percorso fatto di entusiasmo». Chiara la disanima a fine gara del trequartista Giuseppe Mastinu: «Probabilmente è mancata serenità, lucidità. Abbiamo rimesso in piedi una partita iniziata nel peggiore dei modi e sembravamo poterla vincere. Non voglio parlare di sfortuna, con qualche dettaglio in più avremmo potuto vedere un’altra gara. La voglia non si è persa, le certezze un po’ sì. Vanno via con la poca serenità». Il trequartista rossoblù è onesto: «È innegabile che ci sia stata un’inversione di rotta, ma se avessimo l’antidoto lo useremmo. Nel calcio c’è solo una medicina, che è il lavoro».

Mastinu chiama a raccolta i veterani: «Questa squadra ha tanti leader e sicuramente in questo momento è il caso che noi esperti ci carichiamo di qualche responsabilità in più. Quando riprenderemo a lavorare questa settimana sicuramente ci guarderemo negli occhi e cercheremo tutti assieme di uscire da questo momento. Come l’unità ci ha portato in alto in questi ultimi due anni, ci deve portare fuori dal tunnel».

L’allenatore

Il mister Alfonso Greco spiega: «Stiamo attraversando un momento difficile, dove c’è un po’ tutto. Ma nello sport comanda la testa e la nostra deve tornare a essere forte. C’è rammarico perché valiamo molto di più rispetto a quello che il campo ci sta restituendo adesso, ma nessuno ci regala niente e solo noi possiamo reagire da squadra per ritrovare fiducia, autostima ed energie».

Il tecnico rossoblù pensa positivo: «Ora c’è il rischio di vedere tutto nero ma questo tour de force di partite è finito e dobbiamo avere come priorità il giusto recupero psicofisico per andarci a prendere i risultati che ci sono mancati. Niente di particolare a fine partita, i ragazzi sono andati a ringraziare la tifoseria per il sostegno. Siamo molto dispiaciuti di questo momento in cui non stiamo riuscendo a regalare ai tifosi le soddisfazioni che meritano, perché sappiamo i sacrifici che fanno attraversando il mare a ogni trasferta con il tifo organizzato che non ci fa mai mancare il suo appoggio. Supereremo queste difficoltà anche per loro».

