«È ora di provare a fare un colpaccio esterno»: il tecnico Alfonso Greco spera di cancellare a Perugia l'unica voce negativa di un campionato finora al di sopra di qualsiasi aspettativa, tanto più dopo aver perso nelle prime settimane quasi mezzo organico per infortunio.

La casella zero alla voce vittorie fuori casa è per certi versi meno spiegabile del quasi en plein casalingo coi 19 punti sui 21 a disposizione. Varcato il Tirreno i rossoblù hanno pareggiato tre volte (Forlì, Campobasso e Pescara) e perso a Livorno, Grosseto e Reggio Emilia.

Il posticipo significa che la squadra sassarese scenderà in campo (lunedì alle 20.30) conoscendo già i risultati delle avversarie. Compreso quello del Grosseto, impegnato sabato a Gubbio. I toscani sono terzi con un solo punto di vantaggio sulla coppia Torres-Pescara (gli abruzzesi ospitano la Sambenedettese) e quindi se non vincono sono a portata di sorpasso, a patto proprio che venga cancellato lo “zero” nella casella vittoria in trasferta.

Inizio del trittico

Il tecnico Greco è consapevole delle difficoltà: lunedì a Perugia, poi in casa con la capolista Spezia e quindi nuova trasferta, sul campo della vice capolista Ravenna. «Dopo questo trittico contro avversarie forti vedremo a che punto siamo». Sottinteso: se i rossoblù riescono a ottenere almeno 4 punti vuol dire che possono legittimamente aspirare a disputare i playoff promozione. «Iniziamo col Perugia, una squadra con giocatori importanti e che avrà il dente avvelenato per l'ultima sconfitta, quella sul campo della Pianese, sarà quindi decisa a fare i tre punti, ma noi vogliamo proporre il nostro gioco, il nostro spirito. Il fatto di aver fatto tanto nonostante le difficoltà non ci appaga, semmai è uno stimolo ulteriore per mantenere l'intensità e provare a toglierci altre soddisfazioni».

Assenze e rientri

«Scotto e Antonelli stanno recuperando la forma, Nunziatini e Pennington hanno una settimana di lavoro in più». Non è poco. Il rientro di Scotto consente sia di giocare a due punte con Bunino, sia eventualmente di sostituirlo senza rimanere spuntati. Antonelli è il perno del terzetto della retroguardia, da capire se è pronto a riprendere il suo posto e se sarà ancora Scaringi a sostituirlo. In ogni caso è una garanzia. Per la difesa c'è anche Nunziatini che ha riassaggiato il campo nell'ultimo quarto d'ora col Latina. Partirà dalla panchina Pennington, che può fare il cambio sia dei centrali di centrocampo sia agire come trequartista. Insomma per la prima volta dopo oltre un mese ci sono cinque cambi senior. Preziosi, perché come ammette l'allenatore rossoblù: «C'è anche la necessità di fare rifiatare qualcuno dei giocatori sempre scesi in campo da due mesi a questa parte, anche se la condizione fisica è davvero buona come dimostra la loro tenuta».

Ancora out a lungo l'attaccante Sorrentino e il regista Mastinu, mentre per il trequartista Lunghi, la punta Di Stefano e il difensore Kebbeh si spera in un recupero da qui a due-tre settimane.

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