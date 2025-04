Greco è critico: «Noi poco attenti» Liviero fiducioso 

Lucca. Il tecnico rossoblù Alfonso Greco analizza così la sconfitta di ieri in trasferta contro la Lucchese: «Il risultato non ci soddisfa e dovremo analizzare bene le fasi di questa partita: c’è la sensazione che con un po’ più di attenzione si sarebbe potuti uscire dal campo con un risultato migliore. Comunque abbiamo creato diverse occasioni ed è sempre un buon segnale». Poi sulle condizioni fisiche del difensore Antonelli l’allenatore spiega: «Ha un esame strumentale programmato per domani e solo in seguito sapremo qualcosa di più».

Il club sassarese ora valuta come avvicinarsi ai playoff, in programma tra due settimane. Tra le ipotesi anche un’amichevole: «Per la preparazione stiamo valutando insieme alla società e ai dirigenti quali soluzioni potrebbero fare al caso nostro», chiude Greco, «siamo tutti allineati per fare arrivare i ragazzi all’appuntamento pronti fisicamente e con la testa giusta».

L’esterno

L’esterno sinistro Matteo Liviero non pensa ai due assist per Fischnaller: «Sono dispiaciuto per il risultato della squadra, penso che questo venga prima degli assist e dei traguardi personali. A livello personale fa piacere sicuramente, però avrei preferito avessero contribuito a una vittoria». Nessuna rivalità con Guiebre, anzi, competizione sana e proficua: «Guiebre è un ragazzo che stimo molto e che sta facendo una stagione importante. Penso che questa competizione abbia fatto bene a entrambi per migliorarci e crescere. L’unica cosa importante è alzare il livello della squadra e mettere in difficoltà il mister. Sicuramente in chiave playoff sarà importante farsi trovare tutti pronti, viste le partite ravvicinate».

Liviero è fiducioso in vista degli spareggi per la Serie B: «Questa squadra ha le carte in regola per giocarsela con tutti. Abbiamo cercato di ragionare partita per partita senza prestare troppa attenzione a quello che viene dopo, concentrandoci solo sul match successivo. Credo che questo ci abbia agevolato, in sostanza possiamo dire di aver fatto un altro gran bel campionato. Ai playoff ce la giocheremo senza paura».

