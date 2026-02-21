Greco deluso «Meritavamo la vittoria»» 

Sassari. «Un pareggio che lascia tanto rammarico, meritavamo i 3 punti e sarebbe stato un segnale importante per la classifica», dice subito il tecnico Alfonso Greco, che ancora una volta commenta un risultato insoddisfacente a fronte di una buona prestazione. «I ragazzi hanno dato tutto. Non mi piace parlare di sfortuna, ma c’è anche ogni gara un’interpretazione diversa da parte degli arbitri, vuol dire che dobbiamo adattarci». Meglio il primo tempo. L’allenatore spiega: «Nella ripresa non riuscivamo più a scalare sul loro play e questo ha consentito alla Vis Pesaro più palleggio. Dai cambi ci aspettavamo qualcosina in più, ma può succedere. Bonin? È da due-tre settimane che fa cose strepitose in allenamento, può succedere che non dia subito qualcosa ma è giovane e ha qualità, crediamo in lui».

Delusione sì, sconforto no. Greco sottolinea: «La prestazione c’è stata, abbiamo solidità. Si va avanti. Noi dobbiamo continuare a crederci, non farci venire l’ansia per la mancata vittoria. Restiamo inc...ti e trasformiamo la rabbia in energia positiva per la prossima partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA