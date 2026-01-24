VaiOnline
Dopo gara.
25 gennaio 2026 alle 00:22

Greco amareggiato «È dura da digerire» 

Sassari. «Cosa penso dopo questa gara? Che ci mancano punti». Il tecnico Alfonso Greco è amareggiato, ma non sconfortato «perché l’ho detto subito, dobbiamo essere pronti a lottare sino all’ultimo secondo dell’ultima giornata». L’allenatore rossoblù spiega: «Ai ragazzi non posso dire nulla, come impegno e voglia. È dura da digerire. Non voglio parlare di sfortuna o sfiga, nel calcio non c’è. Evidentemente dobbiamo spingere ancora più forte, lottare ancora di più, curare qualche dettaglio, perché è vero che non perdiamo, ma dobbiamo vincere».

Mister Greco spiega anche le variazioni tattiche e le scelte: «Noi dobbiamo attingere da tutte le caratteristiche dei ragazzi, non è stato facile lasciare fuori Zecca ma al momento Sala aveva condizioni psicofisiche migliori. E in generale dobbiamo raschiare il barile, approfittare dei falli laterali, delle punizioni, di tutto per diventare più efficaci e vincere».

Nunziatini

Migliore in campo, Francesco Nunziatini è la sorpresa dell’ultimo mese: schierato da braccetto sinistro non solo sta reggendo la fase difensiva, ma è stato anche protagonista con il traversone-assist per Sala e cercando direttamente il gol un paio di volte: «Il ruolo del braccetto mi è sempre piaciuto, le prime gare tra i professionisti le ho fatte in quel ruolo. Quando il mister lo ha chiesto mi sono messo a disposizione e ho cercato di limare i dettagli, sono contento dell’adattamento». E sulla squadra: «Non è facile riprendere una partita dopo che vai sotto subito, ma questo fa capire che squadra siamo».

