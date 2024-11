Grecia ko, l’Under 19 azzurra alla fase élite dell’Europeo 

In attesa che l’Italia conosca il nome dell’avversaria nei quarti di finale di Nations League in programma a marzo (il sorteggio si terrà venerdì a Nyon alle 12: dall’urna uscirà una tra Germania, Spagna e Portogallo), le rappresentative azzurre dell’Under 21 e dell’Under 19 sono scese in campo ieri per un’amichevole e per le qualificazioni alla fase élite dell’Europeo.

L’Under 21, col rososblù Prati in campo, ha pareggiato 2-2 contro l’Ucraina a La Spezia: gol di Fabbian, Kvasnytsya, Esposito e Krasnopir poco prima dello scadere. Invece l’Under 19, dopo aver chiuso a punteggio pieno il gruppo 8 della prima fase di qualificazione (7 reti segnate e nessuna subita), ha sconfitto 1-0 in trasferta la Grecia nella terza e ultima partita del girone su rigore concesso per un fallo sull’attaccante Fini: dagli 11 metri ha segnato all’87’ col cucchiaio il 16enne Francesco Camarda del Milan, che di recente ha esordito anche in Champions ed è partito titolare nel match col Cagliari alla Domus. L’Italia scoprirà le rivali nella fase élite, in programma in primavera, col sorteggio del 5 dicembre a Nyon.

