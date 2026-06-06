Grecia-Italia per il ranking 

Creta è ben lontana dal Nord America ma, come se vivesse nell'era precolombiana, è questo al momento il raggio d'azione dell'Italia calcistica, che si appresta a chiudere un'altra drammatica stagione internazionale con un' amichevole contro la Grecia, altra esclusa dall'evento Mondiali. A tre giorni dal successo, risicato, sul Lussemburgo, la Nazionale al momento nelle mani di Silvio Baldini e composta da giovani di belle speranze cercherà di mettere qualche altro mattone nel cantiere della ricostruzione, in attesa di sapere, dopo l'elezione del nuovo presidente federale, chi sarà il capomastro. «Conto di vedere le stesse cose viste mercoledì scorso, anche se l'avversario è più forte», ha dichiarato il ct ad interim nella conferenza stampa dopo lo sbarco nell'isola del Minotauro. «La mia aspettativa non è avere una squadra che si trasforma dopo tre giorni di lavoro. Voglio vederli ordinati come contro il Lussemburgo, per rappresentare la Nazionale con serenità perché in primis rappresenteranno loro stessi».

Baldini conta sulla voglia di mettersi in mostra dei suoi ragazzi per evitare una brutta figura, seguendo la sua filosofia che tende a lasciare la maggior libertà possibile per tirare fuori le rispettive qualità tecniche e di temperamento. L'amarezza di aver mancato l'appuntamento Mondiale era stata ribadita solo l’altro ieri da uno dei giovani più promettenti del vivaio azzurro, Niccolò Pisilli, «una grandissima delusione», ma per lui e tanti altri compagni, da Pio Esposito a Davide Bartesaghi, l'avventura con la maglia della Nazionale è appena cominciata, con un bel bel salto dall’Under 21 da cui molti di loro provengono. Anche se Hiraklion non è gli States, la sfida di oggi alle 21 non va presa sottogamba, perché il risultato avrà dei riflessi anche sul futuro della nazionale. Una sconfitta contro una squadra più indietro nel ranking come è la Grecia farebbe scivolare indietro gli azzurri nella classifica Fifa, con conseguenze nel sorteggio per le qualificazioni al prossimo Mondiale, lontane ma non troppo e dati i precedenti impossibili da fallire di nuovo. Il tecnico ha molta fiducia nei ragazzi «sono speciali, riescono a socializzare fuori dal campo ma poi ad andare a mille in allenamento appena iniziano a lavorare», ha sottolineato. «Se farete così non perderete mai, dico loro, potrete accettare il risultato del campo ma senza uscirne sconfitti».

Tornando al match di Creta, il tecnico ha detto che chiederà «di non farsi prendere dall'emozione e di non subire la pressione ambientale: se fanno ciò che sanno, il resto viene da solo...». A suo giudizio, molti dei giovani a sua disposizione sono già pronti per il salto in nazionale maggiore, prendendo ad esempio Bartesaghi, seduto al suo fianco. «In un anno ha fatto una maturazione incredibile giocando quasi sempre titolare al Milan», ha ffernato il commissario tecnico.

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