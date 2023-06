Graziella Boi tra i big nazionali 

Graziella Boi, direttrice del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze della Asl 8, è tra gli esperti chiamati dal Governo a far parte del Tavolo tecnico per la salute mentale. Si tratta di un organismo consultivo multidisciplinare (nove psichiatri, una neuropsichiatra infantile e uno psicologo) che ha il compito di contribuire – si legge nel decreto del ministro Orazio Schillaci – «a migliorare la qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione a favore delle persone con disagio psichico, in tutte le fasce di età, e i loro familiari, attraverso una verifica della loro appropriatezza e congruenza, in collaborazione con le istituzioni, gli enti preposti, le Società scientifiche, le Agenzie regolatrici, le associazioni dei familiari, del volontariato e del terzo settore».

Allieva di Nereide Rudas, la psichiatra eserciterà il prestigioso incarico a titolo gratuito.

