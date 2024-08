«Grazie, Sardegna nostra» I Pooh alla Forte Arena sono la storia della musica 

Una delle definizioni più belle di musica popolare l’ha data Fryderyk Chopin – e Fryderyk Chopin è stato immenso; è nato in Polonia, ha vissuto a Vienna, Salisburgo, Berlino, ha amato a Maiorca (George Sand, strepitosa, ma questa è un’altra storia), è morto a Parigi. Se ne intendeva davvero, in quell’800 che, forte di passione, si apriva al Romanticismo. Diceva: «Non conosco niente di meglio di una chitarra».

Musica di vita

Sono le nove meno qualcosa, la luce è bellissima, qui, alla Forte Arena. Ignazino, che di cognome fa Ledda e di mestiere il buttafuori, e ve lo abbiamo già raccontato la settimana scorsa quanto dei concerti cagliaritani quest’uomo spiccio e cortese ha fatto la storia, sa bene che oggi nessuno rimarrà seduto. Ci sono i Pooh, arrivano i Pooh, stiamo aspettando i Pooh. Giuro che Roby l’ho incontrato stamattina in piazza a Pula , ma dai, signora mia, ma dai, eccome no, stava bevendo il caffé nel bar di Tore . E Riccardo? Eh, Riccardo, lo ha visto quanto è bello Riccardo?, pensi che ha 76 anni. Incredibile davvero. Come mio marito, lo vede? Il marito, pazienza di lungo corso, si guarda la pancia sotto la camicia tesa e ringrazia. C’è tutta una macondo, tra le sedie bianche sul prato verde della Forte Arena, e la musica dei Pooh, la musica popolare dei Pooh, è il sortilegio.

Una lunga storia

Silenzio, buio, boom! Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, ancora insieme, forse in quello che sarà l’ultimo tour. Lingue di fuoco sul palcoscenico. La signora di prima ci ha dato la stura, facciamo la somma, in tutto hanno 301 anni - 301 anni ben vissuti e 100 milioni di dischi ancor meglio venduti. Eppure a Bologna, era il 1962, ancora si chiamavano I Jaguars e del quintetto originario Negrini-Bertoli-Goretti-Faggioli-Gillot non è rimasto nessuno. Il nome, lo sapete, è quello dell’orsetto mangia miele, Winnie the Pooh, e glielo mise la signora Aliki Andris, segretaria di un produttore che capì che bisognava cambiare ogni cosa. E così è stato. «Grazie, Sardegna nostra. Qui, sull’Isola, abbiamo imparato il senso dell’onore, del rispetto, della parola data».

Le canzoni

“Uomini soli”, “L’aquila e il falco”, “Stai con me”, “Noi due nel mondo e nell’anima”, “La donna del mio amico”, “Pensiero”, “Tanta voglia di lei”, “Stare senza di te”, “Parsifal”, state cantando?, perché qui cantano tutti, e le canzoni in scaletta sono quasi cinquanta, “Dimmi di sì”, “Dove comincia il sole”, “Se c’è un posto nel tuo cuore”. E a sollevare le mani al cielo, con i telefonini che luccicano, e a intonare “Amici per sempre”, viene da pensare che forse sì, alla fine è possibile. I Pooh non si sono mai sciolti, di grosse litigate non abbiamo mai saputo niente, certo, Riccardo Fogli dovette scegliere tra la quieta band e l’irrequieta Patty Pravo, e scelse Patty Pravo, ma insomma, erano altri tempi, erano ragazzi, con le basette lunghe e le camicie a fiori e i pantaloni con la zampa larga così. Poi, quando Stefano D’Orazio se n’è andato, ma stavolta ci ha pensato la vita, maledizione, allora Riccardo Fogli è tornato dentro. “Piccola Katy”, oh oh, piccola Katy, la canta meglio di tutti.

Tra il pubblico

E la canta il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi in caftano bianco, tornato alla Forte Arena con l’oro olimpico di Sara Errani e Jasmine Paolini. La canta Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, in compagnia della figlioletta Silvia. L’ex deputato e sottosegretario Paolo Fadda è con il sindaco di Pula Walter Cabasino e con l’avvocato e assessore allo sport Giuseppe Macciotta. C’è anche il ministro della Difesa Guido Crosetto: è qui dal concerto di Sting dell’altra settimana. Non la canta Fiorello e non la canta Amadeus: quest’anno, alla Forte Arena, non si sono ancora visti, chissà perché.

Guancia a guancia

Su “Dammi solo un minuto” Ignazino Ledda lascia che la folla si scateni. C’è chi se la balla all’antica, un lento cheek to cheek, e ci scappa pure un bacio. Il rock sinfonico e iper melodico dei Pooh non si discute. Forse questi ragazzi, in quegli anni ‘70, non hanno fatto la rivoluzione – anche se un brano come “Pierre” cantò l’omosessualità quando ancora l’omosessualità non si poteva cantare. Ma la rivoluzione è qui e adesso; è esserci ancora, nonostante tutto, la giacca con gli alamari e la tinta ai capelli, ma niente nostalgia. Chè, la musica, i Pooh lo sanno bene, la loro musica popolare, non la fermerà nessuno. E se quel gran genio di Fryderyk Chopin diceva «non conosco niente di meglio di una chitarra», beh, è solo perché non aveva mai sentito una chitarra (Dodi Battaglia), due bassi (Red Canzian e Riccardo Fogli), una tastiera (Roby Facchinetti) suonare insieme.

