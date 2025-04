«Grazie Primavera, esempio di sport sardo» 

Ieri la Primavera del Cagliari, assieme al tecnico Pisacane, il direttore generale Melis e allo staff della squadra, è stata ricevuta nell'aula del Consiglio Regionale dal presidente Piero Comandini che ha consegnato loro una targa e la bandiera dei Quattro Mori come segno di riconoscimento dell’Isola per la vittoria ottenuta in Coppa Italia lo scorso 9 aprile contro il Milan. «La riscossa della Sardegna passa anche attraverso lo sport. La Sardegna ha bisogno di momenti magici. Grazie per il grande risultato ottenuto», si è così congratulato Comandini.

Un attestato prestigioso per i rossoblù, già proiettati al weekend. Il pareggio di sabato scorso con il Genoa non ha cambiato le loro sorti che, a quattro giornate dalla fine della regular season, restano aggrappati al sogno playoff di cui faranno parte solo le prime sei della classe che attualmente sono Roma, Inter, Sassuolo, Fiorentina, Juventus e Lazio.

I cagliaritani sono in decima posizione con 49 punti, a -5 dalla zona clou. In sesta piazza c'è la Lazio con 54 punti che, vittoriosa contro la Juventus per 3-1, ha scavalcato l'Hellas Verona ora settimo a quota 53 e sconfitto 2-0 dalla Cremonese. Tra i veronesi e gli isolani ci sono Milan a 52 (battuto dall'Empoli per 1-0 nell'ultima giornata giocata) e Genoa a 51.

Vinciguerra e soci dovranno cercare di guadagnare quanti più punti possibili contro Sassuolo (prossima avversaria), Bologna, Atalanta e Udinese. Ma non solo: per continuare a sognare, bisognerà monitorare anche i risultati delle dirette concorrenti.

