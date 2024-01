«Grazie per le palme, ora rifate le strade» 

In via Vienna sono tornate le palme. Un segnale di rinascita per il Quartiere Europeo. Tuttavia le criticità sono ancora tante, a cominciare dalle pessime condizioni in cui versano i marciapiedi e l'asfalto. Anche l'illuminazione pubblica ogni tanto fa le bizze. Il tutto mentre la ruggine divora, giorno dopo giorno, sia il cancello (da tempo ormai divelto) che le recinzioni della chiesetta medioevale di Sant'Alenixedda, unico monumento del quartiere.

La sola buona notizia, insomma, è che lo storico filare di palme Phoenix di via Vienna, da sempre simbolo del quartiere, è stato ripristinato poco prima di Natale per iniziativa del Comune. Un bel regalo ma la lotta contro il punteruolo rosso, famigerato coleottero divoratore di palme, non può dirsi ancora conclusa. Basta fare un giro per notare tante palme morte o malate nei giardini delle ville. Alcune appaiono decapitate, solo il tronco continua a svettare.

In via Vienna l'impatto estetico è notevolmente migliorato ma ci vorranno anni prima che le giovani piante di genere Washingtonia (più resistenti), possano raggiungere le altezze di un tempo. Delle 25 palme preesistenti, solo due sono sopravvissute.

«Ora va meglio», sorride Alessandro Mamusa, 37 anni, residente nel quartiere. «Ci hanno spiegato che le nuove piante sono di genere diverso, per cui non dovrebbero essere infestate. Speriamo. Sarebbe peraltro necessario un controllo dell'illuminazione pubblica, perché ogni tanto la luce salta e restiamo al buio». Felice per le palme Rita Fais, stessa età, che abita all'incrocio con viale Marconi. Ma anche lei vorrebbe di più. «Vivo qui dal 2018 e quando sono arrivata le grandi palme già non c'erano», si presenta mentre porta a spasso il cane, «ora finalmente le aiuole non sono più tristemente vuote. Mi piacerebbe, però, che si intervenisse anche in viale Marconi. Hanno fatto i marciapiedi, benissimo, ma servono alberi perché d'estate le temperature sono assurde».

Luisa Paderi, 72 anni, abita in via Ferraris dal '90. «Le prime ville sorsero negli anni '80 nell'ambito della lottizzazione Mannazzu», ricorda mentre spinge a mano la bicicletta, «le palme le ho sempre conosciute, per noi sono speciali. Positivo anche l'intervento sul verde di via Keplero, dato che prima era uno squallore. L'auspicio è che siano sistemati i marciapiedi, perché non sono mai stati rifatti in trent'anni. Sono molto rovinati. Ogni giorno si rischia di inciampare». Anche l'asfalto è dissestato, soprattutto in via Parigi, la strada che attraversa tutto il quartiere. La pavimentazione stradale è un susseguirsi di buche e rattoppi. Le lamentele fioccano.

